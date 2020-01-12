殉職黑鷹將士公奠移靈 空軍將在北市沿途設軍民致敬點

國防部今天舉行記者會表示，將在1月14日上午於空軍松山基地指揮部，為包括參謀總長沈一鳴在內8位墜毀黑鷹直升機中殉職將士，舉行公奠儀式，開放全國各界民眾參加公奠儀式，屆時除由UH-60M黑鷹直升機與幻象2000型戰機執行空中致敬分列式外，還會在移靈北市沿途13公里內，設移柩致敬點，規劃沿路官兵代表，同時呼籲民眾帶小國旗自發性參與致意。

空軍司令部今天在國防部舉行記者會，由空軍司令部政戰主任王純雄、人事軍務處處長董培倫針對0102殉職將士「移柩及啟靈致敬」及「聯合公奠典禮」規劃進行說明。

國防部發言人史順文表示，沈一鳴等8位將士1月2日於搭乘黑鷹直升機前往東澳嶺雷達站執行慰勉戰備部隊任務時，不幸因公殉職。為表彰並追思總長等8位國軍優秀殉職將士，規劃於1月13日、14日移柩及啟靈時，辦理軍民緬懷致敬，規劃沿路官兵代表及敦請民眾自發性參與致意，以彰顯武德典範，撫慰忠靈。

史順文指出，殉職將士靈柩則將在13日（星期一）下午17時移柩，移柩車隊將有憲兵敞篷引導車、重型機車、警備車及靈車等31輛，自三軍總醫院懷德廳出發，路線全長約13公里，採「慢速引導」，車速約於10-15公里，行經國防部、空軍司令部及海軍司令部等處，預訂17時50分抵達空軍松山基地指揮部。計有憲兵敞篷引導車、重型機車、警備車及靈車等31輛。

空軍司令部說，移柩車隊行進路線，自三軍總醫院懷德廳出發，沿途依序右轉成功路二段至三段、左轉文德路、內湖路一段、北安路、國防部(停留30秒)、空軍司令部、海軍司令部，中山北路，左轉民族東路，右轉復興北路，左轉民權東路，最後抵達空軍松指部。

空軍司令部表示，空軍規劃沿路有19處、37個致敬點，由官兵代表及敦請民眾自發性參與致意，提供國軍官兵及民眾緬懷殉職將士，各致敬點均設專人引導。

史順文表示，公奠禮將在1月14日（星期二）上午7時30分起至10時40分於空軍松山基地指揮部舉行，邀請對象政府各機關、國軍各單位及全國民眾參與，儀程將包括追頒追晉、頒贈褒揚令、播放追思影片、慰靈禮暨覆旗榮典、公奠禮、收旗暨贈旗、啟靈、空中致敬分列式與19響矧砲致敬等。

空軍司令部說，結束公奠儀式後，殉職將士靈柩將於1月14日12時30分啟靈前往台北市第二殯儀館，自空軍松指部出發，右轉民權東路四段、左轉敦化北路、右轉基隆路三段、左轉辛亥路三段、最後右轉抵達第2殯儀館。沿途同樣在松指部、敦化北路及南京東路口等11處、22點設有致敬點，沿路採單邊列隊，提供國軍官兵及國人緬懷殉職將士。屆時呼籲民眾攜帶小國旗共同參與。

空軍司令部說，移柩、啟靈車隊行經路線，由台北市政府警察局實施各路口交通燈號管制，並派遣警車擔任前導車。行進期間正逢下班及車潮時段，可能造成部分路段交通壅塞，若造成暫時不便，敬請用路人多加包涵及體諒。