國防部全民防衛動員準備法 為軍訓教官發展找到出口

教育部日前公告修正「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法」，案中新增「服務於公立學校或行政機關之軍訓教官及護理教師，其待遇由服務單位依規定編列預算核實撥發；服務於私立學校之軍訓教官及護理教師，其待遇由本部編列預算核實撥發」條款，維持負責全民國防教育的軍訓人員待遇預算編列及撥發依據，確保軍訓教官薪資來源。教官2023年退出校園的政策有變數。

教育部前年曾公布「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法第八條修正草案」，明定在2023年8月1日前，各級學校全民國防教育人員得以由軍訓教官擔任，明定教官於校園任職的落日時間。但國防部修正《陸海空軍軍官士官服役條例》，軍官最大服役年限延長2年之後，此事出現變數。而教育部日前進一步預告修正「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法」，其中新增負責全民國防教育的教官、護理教師薪資來源條款，為目前仍在服役的軍訓教官找到任職出口。

教育部指出，各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法在99年5月25日訂定發布施行。因應國防部108年6月19日修正公布的全民防衛動員準備法第14條第2項規定，將教育部應訂定各級學校軍訓課程的相關辦法，修正為教育部應訂定各級學校全民國防教育課程的相關辦法，因此擬具這項修正草案，不但規定各級學校全民國防教育的實施辦法、督導權責，同時強化國防教育中防衛動員意識的教育目標。

而草案中新增第9條「服務於公立學校或行政機關之軍訓教官及護理教師，其待遇由服務單位依規定編列預算核實撥發；服務於私立學校之軍訓教官及護理教師，其待遇由本部編列預算核實撥發」。