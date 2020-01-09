國防部全民防衛動員準備法 為軍訓教官發展找到出口
教育部日前公告修正「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法」，案中新增「服務於公立學校或行政機關之軍訓教官及護理教師，其待遇由服務單位依規定編列預算核實撥發；服務於私立學校之軍訓教官及護理教師，其待遇由本部編列預算核實撥發」條款，維持負責全民國防教育的軍訓人員待遇預算編列及撥發依據，確保軍訓教官薪資來源。教官2023年退出校園的政策有變數。
教育部前年曾公布「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法第八條修正草案」，明定在2023年8月1日前，各級學校全民國防教育人員得以由軍訓教官擔任，明定教官於校園任職的落日時間。但國防部修正《陸海空軍軍官士官服役條例》，軍官最大服役年限延長2年之後，此事出現變數。而教育部日前進一步預告修正「各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法」，其中新增負責全民國防教育的教官、護理教師薪資來源條款，為目前仍在服役的軍訓教官找到任職出口。
教育部指出，各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法在99年5月25日訂定發布施行。因應國防部108年6月19日修正公布的全民防衛動員準備法第14條第2項規定，將教育部應訂定各級學校軍訓課程的相關辦法，修正為教育部應訂定各級學校全民國防教育課程的相關辦法，因此擬具這項修正草案，不但規定各級學校全民國防教育的實施辦法、督導權責，同時強化國防教育中防衛動員意識的教育目標。
而草案中新增第9條「服務於公立學校或行政機關之軍訓教官及護理教師，其待遇由服務單位依規定編列預算核實撥發；服務於私立學校之軍訓教官及護理教師，其待遇由本部編列預算核實撥發」。
教育部在修法說明中指出，公私立大專校院的護理教師配合課程設計，教授修正條文第4條第1項第四款「防衛動員」的「護理」課程，內容為創傷處理與包紮、戰場急救及基礎救護等，私立高級中等學校護理教師現因無課可授，因此商借至各教育行政機關，並依高級中等以上學校護理教師介聘及分發為健康與護理科教師辦法逐年介聘至公立高級中等學校；同時參考高級中等以上學校學生軍訓實施辦法第7條有關軍訓人員，「包括軍訓教官及護理教師」待遇預算編列及撥發的規定，因此增訂這項條文，維持其待遇預算編列及撥發的依據。
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