因應美伊情勢 蔡英文指示：穩定國內金融、必要時撤僑

為了掌握中東情勢最新動態，蔡英文總統今早召開國安高層會議。總統府發言人黃重諺會後指出，總統提出股匯市穩定、能源供應、僑民安全、台海情勢等四裁示，其中股匯市方面，我國經濟基本面良好，但為了防短期效應，已指示財政部、金管會、央行等等注意波動情形，維護市場穩定運作。

今天上午七點半總統召開國安高層會議，黃重諺說，為了掌握中東情勢最新動態，總統聽取國安會、國安局、外交部、國防部、陸委會、經濟部等報告中東情勢對我國影響；出席人員包含行政院長蘇貞昌、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、經濟部長沈榮津、陸委會主委陳明通、國安局長邱國正以及國安會諮委等人。

黃重諺轉述蔡英文四大裁示，第一，股匯市方面，我國經濟基本面良好，但為防短期效應，要求財政部、金管會、央行等等注意波動情形，維護市場穩定運作，如果有金融市場失序或是影響國家安定情形，也要即時啟動穩定機制，採取必要措施穩定國內金融。

能源部分，黃重諺說，我國能源供應石油安全存量，也就是俗稱的「戰備存糧」超過一百天以上，能源安全無虞，總統也指示相關部會價格平穩機制，防止民生經濟可能的影響與衝擊。至於僑民安全，已要求外交部密切注意伊朗當地情勢，做好連繫以及必要時的撤僑方案。