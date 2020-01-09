國軍首位志願役士兵出身的少將 孔乃德掌陸軍586旅兵符

陸軍裝甲第586旅是國軍第一個編成聯合兵種營的單位，號稱將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力，並在今年的漢光演習實兵驗證戰力。旅長孔乃德日前升少將，他是國軍目前唯一一位由基層士兵轉任志願役軍官，而後晉任陸軍少將的案例。孔乃德日前接受國防部漢聲電台專訪，指他入伍服役，一度報名轉服士官，卻沒有錄取，後來轉服志願役預官，在裝甲部隊找到前途。

漢聲電台臉書粉絲專頁日前以「小兵奮鬥掛星星，選擇國軍翻轉人生」為題，介紹孔乃德，為專訪節目作預告。貼文中引述，孔乃德曾在將官晉升典禮受訪時表示，「我曾經是浪蕩少年，選擇國軍、進入後學習，到現在翻轉人生，我的人生非常美好」。

貼文引述孔乃德的話表示，孔從小家境優渥，要什麼有什麼，父親還曾為了喜愛棒球運動的他，在學校組了一個棒球隊！喜愛音樂，組團擔任樂團主唱，更獲得唱片公司青睞，差點成為發片歌手，但，後來家中經濟出現問題，他和哥哥一同擠在學校宿舍，過著不知道明天在那裡的日子，想起曾經泡夜店、街頭鬥毆、喝酒的荒唐歲月，他告訴自己「從現在開始，我不要讓爸媽為我操心」！