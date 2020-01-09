黑鷹殉職官兵下周二公祭 幻象將展示致敬隊形

黑鷹直升機空難殉職官兵，下周二在松山軍用機場公祭。圖為台北賓館追思活動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 參謀總長沈一鳴等八位黑鷹直升機空難殉職官兵，下周二將在松山軍用機場舉行公祭。除了棺木覆旗、追晉軍階、追授勳章、頒發褒揚令與旌忠狀，空軍將派出幻象兩千戰鬥機與UH-60M黑鷹直升機各四架，低空飛越會場上空。幻象機隊將展示「追思致敬隊形」，這也是台北市上空首度出現悼念亡者的飛行編隊。

八位殉職軍士官包括參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。八人將與近年其他因公殉職的軍警消人員，入祀戶籍所在地的忠烈祠。

「追思致敬隊形」在二戰後普及，是以四架飛機組成的「四指隊形」進場，「無名指」三號機向上拉升脫離，剩下三架飛機以缺口編隊通過典禮上空，象徵英雄逝去；有時只派三架飛機，直接空出三號機位置。國外也曾在黃昏舉行，編隊以南北向通過時，其中一架轉向西方，向落日飛去。

沈一鳴遺體火化後，骨灰將安厝於五指山國軍示範公墓的忠靈殿。同機殉難的黃聖航，骨灰也將安厝在五指山忠靈殿。不過，軍人公墓不管是傳統土葬區，或安置骨灰的忠靈殿，都依據階級分區。沈一鳴獲追授青天白日勳章，將安厝於只有曾獲國光勳章、青天白日勳章的「特勳區」；黃聖航由少校追晉中校，將安厝於中少校區。至於其他烈士喪葬事宜，國防部仍與家屬討論中，預計周五前確定。