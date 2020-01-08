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黑鷹黑盒子送美判讀 他指不信任運安會透露不尋常訊息

2020-01-08 21:14聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

空軍黑鷹直升機2日墜毀，造成參謀總長沈一鳴上將等8位將士殉職。軍方將俗稱「黑盒子」的飛航紀錄器委託運安會判讀，運安會初步認為八成排除動力機械、下沉氣流問題，是否為人為因素，要進一步分析，未料引發軍方不滿，質疑運安會發布假訊息，資深媒體人陳朝平說，軍方不信任運安會的判讀，似乎透露了不尋常的訊息。

陳朝平在臉書貼文指出，黑鷹直升機失事，軍方將俗稱黑盒子的飛航記錄器委託運安會判讀，運安會的初步排除動力機械、下沉氣流等問題，是否有人為因素要進一步分析。為此，軍方大怒，嚴詞斥責運委會，要查洩密。昨天更傳出，軍方將把黑盒子送交美方判讀。

黑盒子送交美方判讀，是請製造商判讀？還是美國的民航飛安委員會？不論是哪一個單位，都讓人有選手兼裁判，瓜田李下之嫌。如果軍方不信任台灣的運安會，當初何必請運安會判讀？

他指出，軍方買進黑鷹直升機，卻沒有判讀黑盒子的能力，那麼，過去F-16等戰機失事，黑鷹在蘭嶼墜毀，又是哪個單位判讀黑盒子？不是運安會嗎？那過往運安會的判讀，是不是都有疑問呢?

軍方不信任運安會的判讀，似乎透露了不尋常的訊息。難道，就是運安會主委楊宏智那句：是否為人為因素，要進一步分析嗎？

陳朝平說，大選前9天，黑鷹直升機墜毀，對照過往民進黨籍總統競選連任前夕，必出歹事情，多數民眾心中難免會有一個問號。

更何況，此番選舉，執政當局謊話連篇，又假借反滲透來箝制言論，庶民百姓早已不知何者為真，何者為假。此時此刻，軍方本應在最短時間內，會同運安會對黑鷹折翼的原因，做出清楚明白的說明，用坦率透明的態度來面對群疑，才能遏止謠言的流竄。

空軍黑鷹直升機2日墜毀山區造成8死5傷，軍方不滿運安會洩漏「黑盒子」判讀資料，還...
空軍黑鷹直升機2日墜毀山區造成8死5傷，軍方不滿運安會洩漏「黑盒子」判讀資料，還傳出要查洩密，引發議論。圖／消防局提供
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