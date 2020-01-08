憲指部緝毒犬分組將成軍 部署北中南東偵緝軍人吸毒

憲兵原執行偵爆任務的軍犬分隊過去以狼犬為主，近十年已引入拉布拉多犬。圖／特勤中心提供 分享 facebook 憲兵指揮部今天證實，憲兵已在北、中、南、東已完成犬舍建置，成立緝毒犬分組，協助政府針對軍事營區、一般民間實施偵緝毒品的任務。而原「軍犬分隊」的偵爆犬任務不受影響，新編入的緝毒犬，將由全國四地憲兵隊負責飼養訓練，共同接受檢調指揮出勤。

憲兵指揮部參謀長陳致航曾在立法院證實，憲兵緝毒犬分組會分別在北、中、南成立。據了解，這是憲兵指揮部與關務署共同合作的計畫，建置軍方系統專用的緝毒犬隻；憲兵原本近期準備在台北為新建置的緝毒犬分隊成軍揭牌，但國防部遭逢黑鷹直升機墜毀事件衝擊，成軍儀式因此延後。

憲兵是在民國63年成立軍犬隊，83年因應國軍精實案軍犬隊裁撤，但考量偵爆任務需要，於84年復編軍犬組，駐位於松園營區。而國防部憲兵指揮部去年8月與財政部關務署簽署緝毒犬訓練合作協議，成立憲兵緝毒犬分組，未來雙方將透過犬隻轉訓、人才培育等，共同合作建立訓練平台，促進緝毒犬相關實務與技術經驗交流，因應政府新世代反毒需求。

關務署曾表示，海關與憲兵指揮部於107年7月2日簽署偵爆犬訓練合作協議書，迄今已提供適訓犬予憲兵指揮部成功轉訓6隻偵爆犬。藉由雙方合作訓練偵爆犬的良好基礎，從107年起著手規劃緝毒犬的訓練合作，以提升國防部查緝軍人吸毒的能量。憲兵指揮官黃金財則表示，此舉將提升憲兵緝毒犬分組專業職能、查緝能量與素質，對阻絕軍中濫用毒品的不法情事，具有正面意義。

憲指部上午證實憲兵緝毒犬分組將成軍，與原有軍犬分隊分庭抗禮，但目前尚不便說明各地部署緝毒犬的數目，成軍儀式延至春節後舉行。憲指部屆時將發新聞稿説明，暫規劃不邀媒體。