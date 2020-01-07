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軍友社赴慈湖頭寮謁陵 慰勞陸軍司令部

2020-01-07 23:35聯合報 記者程嘉文／即時報導

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天前往桃園大溪的慈湖、頭寮陵寢，在兩位蔣故總統靈前獻花致意，並且慰問駐守當地的後備指揮部、儀隊、憲兵的單位。軍友社也到桃園龍潭的陸軍司令部，致贈春節慰問金與慰問品。李棟樑與陸軍司令陳寶餘，提起日前墜機身亡的參謀總長沈一鳴，都是唏噓不已。

李棟樑表示，先前沈一鳴擔任軍政副部長時，常和自己一起到各部隊慰勞官兵。軍友社在自己上任後，招待當年度的國軍楷模與模範團體主官等優秀官兵赴日旅遊，自己好幾次邀沈一鳴帶隊，和太太一起享受短暫渡假機會，但都因為公務繁忙等理由而未能如願，如今再也沒有機會，令人非常遺憾。同機犧牲的政戰局副局長于親文少將，先前擔任空軍政戰副主任，更是自己擔任軍友社理事長以來，長期合作的好夥伴，如今也是驟然離開。

陳寶餘則說，自己先前擔任副參謀總長執行官，只要在部內用餐，旁邊就是時任軍政副部長的沈一鳴，對他的學養與風度時分心折。2日出事當天，自己原本就有宜蘭行程，立即趕到「渭水之丘」的登山口，並且陪同沈夫人迎接沈一鳴的遺體搬運下山，再回到三總靈堂。看到沈夫人跪迎丈夫的忠骸，自己也當場鼻酸落淚。

一行人並參觀陸軍司令部整修完成的部史館，由於李棟樑學生時期曾在救國團擔任工讀生，曾經追隨過時任救國團主任的蔣經國，因此看到其中的蔣總統照片，備感親切。

陸軍安排現場作陪的，包括計畫處長沈威志少將與化兵處長楊方漢少將。他們在102年洪仲丘事件中，分別是542裝甲旅、269機步旅的旅長。身陷官司其間，被長期調任委員閒缺，也不得申請提前退伍。後來兩人先後判決無罪確定，重新派任實缺。兩人特別感謝李棟樑，在他們調任委員的低潮期間，多次予以勉勵鼓舞。

李棟樑（左）與陸軍司令陳寶餘（右）。記者程嘉文/攝影
李棟樑（左）與陸軍司令陳寶餘（右）。記者程嘉文/攝影
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李棟樑（中）觀看陸軍司令部部史館內，蔣經國總統參加軍校畢業典禮的照片。記者程嘉文...
李棟樑（中）觀看陸軍司令部部史館內，蔣經國總統參加軍校畢業典禮的照片。記者程嘉文/攝影
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軍友社到慈湖謁陵。記者程嘉文/攝影
軍友社到慈湖謁陵。記者程嘉文/攝影
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沈一鳴陸軍國軍

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