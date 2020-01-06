獨／抗日英雄鄭立軍將軍戎馬一生 睡夢中離世享壽101歲

鄭立軍偕妻子2018年11月慶祝100歲壽誕。圖／新竹市榮服處提供 分享 facebook 抗日英雄鄭立軍戎馬一生，在參加抗戰和國共戰爭中，曾兩度負傷，獲頒干城、忠勤、雲麾等勳、獎章，後升任馬防部副司令官，於民國68年以少將軍階退伍，歷任新竹榮服處處長、彰化農場場長、反共義士輔導中心主任、欣彰天然瓦斯公司董事長等各項重要職務，1月3日晚間9時許在睡夢中安詳逝世，享壽101歲。

鄭立軍民國8年出生，陸軍官校16期畢業，高中時面臨盧溝橋事變，鄭立軍從師長口中得知日軍入侵時，他在校園號召同學成立抗日宣傳隊自任隊長，還在課餘製作標語，四處宣傳「打倒日本、全民抗日」的愛國思想；高中畢業為了報考20歲才能投考的黃埔軍校，19歲的他因此謊報年紀，才得以順利考進黃埔軍校16期步科，軍校畢業後，被分發到18軍11師，立即投入抗戰行列。

鄭立軍一生參與過多場戰役，包括抗日戰爭的棗宜會戰、湘西會戰，國共戰爭的古寧頭戰役、八二三砲戰等，新竹市曾經參與這場長達8年、改變2次大戰全球人類發展的史詩戰役，鄭立軍也成為極受軍方後輩崇敬的老將軍；「人之生也，是為行而生，也當為生而行」是鄭立軍的座右銘。

走過一世紀歲月，鄭立軍見證了戰爭的無情與經濟發展後的富庶與和平，民國63年以陸軍第9、10軍司令部少將副軍長退役。生前與妻子鄭張子君居住在新竹市，兩人鶼鰈情深，子女均事業有成，且多年來不菸不酒，與妻子兩人愛好琴棋書畫，知足常樂度過後半生，夫人曾透露鄭立軍喜愛甜食，尤其喜愛冰淇淋。在鄭立軍逝世後，家屬悲痛不已，盼外界給予時間與空間處理後事。