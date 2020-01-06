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黑鷹事件嘉市長中埔鄉長擁抱殉職機工長駕駛遺孀撫慰

2020-01-06 11:29聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

空軍救護隊黑鷹直升機墜機，造成參謀總長沈一鳴在內8名將領軍士官殉職；嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠日前分別北上追思，翁致贈駕駛葉建儀家人25萬元慰問金，陪同中埔鄉長李碧擁抱葉建儀遺孀；黃敏惠也致贈機工長許鴻彬家人25萬元慰問金，擁抱遺孀，場面哀戚，讓人動容，黃敏惠及翁章梁都強調，會好好照顧殉職軍士官讀小學孩子。

葉建儀是南投縣人，住居中埔鄉，翁章梁與立委陳明文、中埔鄉長李碧菁及縣府團隊，前往三軍總醫院弔唁，致贈25萬元慰問金。葉建儀父母妻子強忍淚水感謝幫助關心。翁章梁說，未來孩子教育還有長長久久，縣府會給予最大的協助，一起面對，他表示，葉建儀忙碌軍職生涯，擔任孩子小學家長委員，讓人感佩，他指示教育處營養午餐費、註冊與代收代辦費等，將協助，並請學校關注2名孩子心理狀況，輔導協助，幫助孩子走出傷痛。

黃敏惠日前到台北賓館追思8名英勇將士，看到許鴻彬2個孩子給爸爸留言，難過掉淚，許鴻彬嘉市人，2個孩子讀國小，留言板留下「爸爸，下次一起玩手機」，「爸爸我愛您」的字句。

黃敏惠說，為人父母、將心比心，真的很心痛，這不只是痛失英才，對家庭、媽媽與孩子都是很大的痛，空軍救護隊隸屬嘉義第四聯隊，嘉義人對空軍救護隊有情感，追思結束，黃敏惠與市府團隊轉往三軍總醫院，慰問家屬致贈25萬元慰問金。

黃敏惠說，未來還有長長久久的路，孩子的教育，市府會一起面對，孩子教育方面，包括營養午餐費用、註冊與代收代辦費都將全額協助，也將提供孩子每學期2000元獎助學金，請輔導人員提供悲傷輔導與班級團體輔導，幫助孩子走出傷痛，另學習科目也會請老師特別幫忙。

嘉義市長黃敏惠(右)致贈機工長許鴻彬家人25萬元慰問金，擁抱遺孀，場面哀戚。圖／...
嘉義市長黃敏惠(右)致贈機工長許鴻彬家人25萬元慰問金，擁抱遺孀，場面哀戚。圖／市府提供
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嘉義縣長翁章梁(右三)立委陳明文(右二)中埔鄉長李碧菁(右)，前往三軍總醫院弔唁...
嘉義縣長翁章梁(右三)立委陳明文(右二)中埔鄉長李碧菁(右)，前往三軍總醫院弔唁殉職駕駛葉建儀，致贈家人25萬元慰問金。圖／縣府提供
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嘉義市長黃敏惠(右)致贈機工長許鴻彬家人25萬元慰問金，擁抱遺孀，場面哀戚。記者...
嘉義市長黃敏惠(右)致贈機工長許鴻彬家人25萬元慰問金，擁抱遺孀，場面哀戚。記者魯永明／翻攝
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中埔鄉長李碧擁抱葉建儀遺孀撫慰。記者魯永明／翻攝
中埔鄉長李碧擁抱葉建儀遺孀撫慰。記者魯永明／翻攝
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