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墜毀黑鷹飛行員身心列專案調查委員會交叉比對項目之一

2020-01-05 11:49聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國家運輸安全調查委員會昨日公開披露空軍墜落黑鷹直升機初步失事成因研判，軍方官員表示不滿，指空軍僅委託運安會將「失事殘存飛行資料記錄器ＦＤＲ（黑盒子）」資料轉為可讀形式。空軍司令部表示，將進一步展開資料比對判讀程序，包括「飛行員身心狀況」，而部分需要美方原廠原始碼解讀的原件，不排除送請美方協助解讀。

空軍黑鷹直升機二日在新北市烏來山區墜毀，造成參謀總長沈一鳴等八名將官殉職，軍方前天將「失事殘存飛行資料記錄器ＦＤＲ（黑盒子）」委託國家運輸安全調查委員會解碼。運安會主委楊宏智昨日披露，初判八成可排除動力機械、下沉氣流問題，是否為人為因素則需「進一步分析」，事故前卅秒是關鍵。昨天也傳出楊宏智指黑鷹是「撞山」，但他事後表示不記得了，改口稱「暫時不能用此說法」。

空軍官員對運安會舉措表示不滿，出示飛航事故調查標準作業程序，指飛航紀錄器成員「不得向大眾、個人及單位揭露任何飛航紀錄器資訊，飛航紀錄器成員若違反相關規定者，主任調查官得免除其成員資格」。而座艙語音紀錄器抄件製作前，抄作寫作內容，僅作事實陳述不得加以臆測，「不得向大眾、個人及單位揭露任何座艙言音紀錄器內容」。

空軍表示，軍機排除在運安會管轄範圍內，此案調查由空軍組成專案調查委員會主導，運安會是委員會成員之一，現階段之所以將黑盒子交運安會，主要是請運安會將資料轉成可讀形式，並非請其判讀。而按既定程序，初步調查結果需時一個月，完整調查內容則需時一年方能公布。

空軍表示，將進一步針對黑盒子資料，包括座艙語音紀錄CVR、飛行數據紀錄FDR、飛機健康管理單元數據HUMS及衛星定位系統GPS等資訊黑盒子等相關資料，後續交由飛機失事調查委員會，依據空軍現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料，如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。官員補充指出，必須交叉比對者，還包括飛行員身心狀況、現場殘骸等項目。

官員表示，判讀工作將陸續展開，針對需要原廠塞考斯基原始碼才能解讀的「機械維修超限及設備異常晶片卡」，空軍還無法確定能否自行處理，屆時不排除送請美方協助解讀。

黑鷹直升機教官披露，黑鷹直升機雖未如定翼機或高速機一般裝設有近地警告系統，但安裝有雷達高度表，正、副駕駛各有一具，可以設定接近地面的提醒高度，而且黑鷹的儀器飛行系統，堪稱直升機中最先進，就算進雲，也有能力靠儀器飛行，但事發當時飛行員是在戰管管制下或人工操作，ＦＤＲ資料都會記載；且氣象局在民國79年於瑞芳興建了五分山氣象雷達站，此站可觀測直徑高達460公里範圍的氣象資訊，黑鷹任務機路徑上若有氣象驟變，雷達站都能同時掌握，提供精準研判。

空軍黑鷹直升機二日在新北市烏來山區墜毀，造成參謀總長沈一鳴等八名將官殉職，軍方前...
空軍黑鷹直升機二日在新北市烏來山區墜毀，造成參謀總長沈一鳴等八名將官殉職，軍方前天將「失事殘存飛行資料記錄器ＦＤＲ（黑盒子）」委託國家運輸安全調查委員會解碼。圖/本報資料照
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空軍黑鷹直升機

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