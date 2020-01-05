台北101為黑鷹罹難8將校祈福　幕後推手是他

空軍黑鷹直升機失事造成故參謀總長沈一鳴上將等人罹難，台北101日前晚間特別在大樓外牆點亮追思文字，悼念8位罹難的國軍將士。此事幕後推手其實是一位海軍中校劉佳志，他在直升機墜機後號召網友在台北101粉絲專頁留言，造成廣大迴響，台北101因此從善如流。

101大樓外牆3日晚間7點至9點，特別點亮「悼念 總長 國軍將士」、「國人 都是您們的家人」、「謝謝您們 畢生守護我們的家」、「致敬 國軍將士」等字句，引起遊客與行人注目。

「軍聞社」報導，101大樓為國軍點亮文字祈福，幕後推手其實是一位海軍中校劉佳志，他自2日晚開始號召網友在臺北101粉絲專頁留言，造成廣大迴響，僅一夜間已吸引近千人按讚、留言或轉貼分享，台北101從善如流，3日晚間不但暫停公播動畫與贊助商內容，更在大樓外牆點亮相關文字，為國軍將士祈福，也為社會帶來暖流，在網路普獲好評。