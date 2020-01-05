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台北101為黑鷹罹難8將校祈福　幕後推手是他

2020-01-05 11:48聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

空軍黑鷹直升機失事造成故參謀總長沈一鳴上將等人罹難，台北101日前晚間特別在大樓外牆點亮追思文字，悼念8位罹難的國軍將士。此事幕後推手其實是一位海軍中校劉佳志，他在直升機墜機後號召網友在台北101粉絲專頁留言，造成廣大迴響，台北101因此從善如流。

101大樓外牆3日晚間7點至9點，特別點亮「悼念 總長 國軍將士」、「國人 都是您們的家人」、「謝謝您們 畢生守護我們的家」、「致敬 國軍將士」等字句，引起遊客與行人注目。

「軍聞社」報導，101大樓為國軍點亮文字祈福，幕後推手其實是一位海軍中校劉佳志，他自2日晚開始號召網友在臺北101粉絲專頁留言，造成廣大迴響，僅一夜間已吸引近千人按讚、留言或轉貼分享，台北101從善如流，3日晚間不但暫停公播動畫與贊助商內容，更在大樓外牆點亮相關文字，為國軍將士祈福，也為社會帶來暖流，在網路普獲好評。

劉佳志表示，國外許多大樓會在遭逢災難或意外時，以燈光或文字表達祝福或祈禱之意，他身為國軍一員，面對如此重大意外，感同身受，覺得應該要為同袍做些事情，因而有此發想，也感謝101大樓支持並實現這個構想，令國軍官兵備感窩心。

臺北101大樓3日晚間點亮為罹難官兵祈福的文字。圖／軍聞社；擷取網路畫面
臺北101大樓3日晚間點亮為罹難官兵祈福的文字。圖／軍聞社；擷取網路畫面
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海軍中校劉佳志積極號召，臺北101大樓從善如流為罹難官兵祈福。圖/軍聞社；擷取網...
海軍中校劉佳志積極號召，臺北101大樓從善如流為罹難官兵祈福。圖/軍聞社；擷取網路畫面
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國軍台北101黑鷹直升機

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