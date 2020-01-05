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特戰將領靈前獻上三樣精神象徵 永誌不忘突擊兵洪鴻鈞

2020-01-05 11:48聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

陸軍航特部副指揮官郭力升少將與日前在空軍救護隊黑鷹直升機上殉職的情次室助次洪鴻鈞少將，兩人不但是同學，也曾同時赴美國突擊兵學校受訓。郭力升昨日特別北上，在三軍總醫院懷遠廳洪的靈位前，獻上空降特戰傘兵徽、海龍蛙兵布章與美國遊騎兵馬克杯，代表突擊兵與海龍部隊對前輩的紀念與緬懷。

郭力升3日主持突擊兵幹部訓練班92期結訓儀式時，與在場幹部、學員和家屬，共同與在場幹部、學員和家屬，共同為昨日空軍救護隊迫降殉職的官兵默哀，表達敬意與懷念。

郭力升向結訓的14位幹部表示，參謀總長沈一鳴是一位非常傑出且深受官兵愛戴慈祥的長官，他曾經擔任過許多重要職務，他擔任駐美武官時，沈一鳴是他的上級國防部情報參謀次長；而已故洪鴻鈞少將則是他的預校、官校同學，30年前他與洪鴻鈞曾一起赴美國突擊兵學校受訓，並推崇洪是一位優秀特戰將領。

郭力升表示，「迫降事件」，官兵們敬重的八位長官跟著黑鷹直升機一起羽化升天，跟大家永遠道別了，內心覺得十分的沈重與感傷。

郭力升昨日特別自南部駐地北上，在洪鴻鈞靈位前獻上空降特戰傘兵徽與美國遊騎兵馬克杯，除以誌不忘兩人情誼外，也代表突擊兵後輩的緬懷；而洪鴻鈞也曾在海龍部隊任職，郭力升也特別獻上航特部海龍蛙兵隊徽，代表部隊的敬意。

陸軍航特部副指揮官郭力升少將(右)與日前在空軍救護隊黑鷹直升機上殉職的情次室助次...
陸軍航特部副指揮官郭力升少將(右)與日前在空軍救護隊黑鷹直升機上殉職的情次室助次洪鴻鈞少將(左)，兩人不但是同學，也曾同時赴美國突擊兵學校受訓。圖/軍聞社
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陸軍航特部副指揮官郭力升少將昨日在三軍總醫院懷遠廳洪的靈位前，獻上空降特戰傘兵徽...
陸軍航特部副指揮官郭力升少將昨日在三軍總醫院懷遠廳洪的靈位前，獻上空降特戰傘兵徽、海龍蛙兵布章與美國遊騎兵馬克杯，代表突擊兵與海龍部隊對前輩的紀念與緬懷。圖／讀者提供
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陸軍航特部副指揮官郭力升少將昨日在三軍總醫院懷遠廳洪的靈位前，獻上空降特戰傘兵徽...
陸軍航特部副指揮官郭力升少將昨日在三軍總醫院懷遠廳洪的靈位前，獻上空降特戰傘兵徽、海龍蛙兵布章與美國遊騎兵馬克杯，代表突擊兵與海龍部隊對前輩的紀念與緬懷。圖／讀者提供
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突擊兵隊徽。圖／軍聞社
突擊兵隊徽。圖／軍聞社
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黑鷹直升機海龍蛙兵空軍

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