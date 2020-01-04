黑鷹事件 余湘：國家培養將領不易要有風險降低觀念

總統大選倒數，親民黨副總統候選人余湘傍晚到嘉義縣市車隊掃街拜票，針對空軍黑鷹直升機墜機事件， 她受訪表達沉痛不捨，她說，明天會到台北賓館弔祭，國家培養將領不易，軍方要有風險降低觀念，她服務的國際企業，董事長及總經理就不搭乘同一班飛機。

余湘說，他丈夫的哥哥是空軍副司令退役，大家在群組對黑鷹直升機事件，造成重大死傷，表達沉痛不捨，她說，國家培養將領不易；黑鷹事件後，她也停止競選活動，明天會拿白玫瑰到台北賓館弔祭殉職的將軍及軍士官，

陪同在旁的組織部主任兼競選總部發言人張碩文質疑說「為什麼會有那麼多星星（將領）都搭同一班直升機，這在國外也很少見，國軍要有風險觀念才對」；余湘說，對!要有風險降低意識作法，如同她服務的國際企業，董事長及總經理就不搭同一班飛機。