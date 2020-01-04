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黑鷹事件 余湘：國家培養將領不易要有風險降低觀念

2020-01-04 18:22聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

總統大選倒數，親民黨副總統候選人余湘傍晚到嘉義縣市車隊掃街拜票，針對空軍黑鷹直升機墜機事件， 她受訪表達沉痛不捨，她說，明天會到台北賓館弔祭，國家培養將領不易，軍方要有風險降低觀念，她服務的國際企業，董事長及總經理就不搭乘同一班飛機。

余湘說，他丈夫的哥哥是空軍副司令退役，大家在群組對黑鷹直升機事件，造成重大死傷，表達沉痛不捨，她說，國家培養將領不易；黑鷹事件後，她也停止競選活動，明天會拿白玫瑰到台北賓館弔祭殉職的將軍及軍士官，

陪同在旁的組織部主任兼競選總部發言人張碩文質疑說「為什麼會有那麼多星星（將領）都搭同一班直升機，這在國外也很少見，國軍要有風險觀念才對」；余湘說，對!要有風險降低意識作法，如同她服務的國際企業，董事長及總經理就不搭同一班飛機。

余湘由親民黨陳怡潔委員、組織部主任張碩文陪同，在嘉義縣太保市水牛厝牛將軍廟前，站上宣傳車，帶領遊街車隊出發，遊行太保市、民雄鄉及新港鄉，最後再到嘉義市展開2小時遊街拜票，張碩文說，宋楚瑜及余湘到嘉義多次拜票，選戰最後衝刺，希望接觸更多群眾。親民黨嘉義服務處長簡泰河帶領大批群眾車隊陪同遊街。

親民黨副總統候選人余湘(右二)由親民黨陳怡潔委員(右)、組織部主任張碩文(左二)...
親民黨副總統候選人余湘(右二)由親民黨陳怡潔委員(右)、組織部主任張碩文(左二)親民黨嘉義服務處長簡泰河(左)陪同傍晚搭乘車隊掃街拜票。記者魯永明／攝影
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親民黨副總統候選人余湘(右)由親民黨陳怡潔委員(中)組織部主任張碩文(左)陪同傍...
親民黨副總統候選人余湘(右)由親民黨陳怡潔委員(中)組織部主任張碩文(左)陪同傍晚搭乘車隊在嘉義縣太保市牛將軍廟出發，掃街拜票。記者魯永明／攝影
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余湘嘉義黑鷹直升機

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