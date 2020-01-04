蔡總統視察雷達第一分隊 「這次的事故不會擊倒我們」

黑鷹直升機事故發生後，蔡總統下午前往宜蘭東澳嶺空軍第一雷達分隊，她表示，「這次的事故不會擊倒我們，我們不怕挑戰，這就是我們空軍的志節，就是國軍的志氣，我們要更團結、更堅強，這就是我們中華民國國軍，我們一定要達成使命。」

參謀總長沈一鳴等人原訂在一月二日視察宜蘭的空軍第一雷達分隊，不幸發生意外事故。蔡總統今天下午二點抵達空軍第一雷達分隊，她表示，「視察的重要意義就是替沈總長完成他原來要來這裡的任務，也就是說，各位弟兄姐妹，我是代替沈總長來看大家的。」

蔡總統說，不論發生什麼事情，國家跟總統都會照顧好我們國軍弟兄姐妹。沈總長和幾位同仁的殉職，所有的人都很心痛、不捨。不過，堅守崗位、守護國家就是我們懷念沈總長的最好的方式。

蔡總統表示，昨天上午她也召開了國防軍事會談，要求國軍：第一、務必確保軍心、民心的穩定；第二、務必要確保台海周邊的安全；第三、也務必要確保裝備檢整的完善，這三個任務我要請大家務必要全力以赴。

蔡總統指出，她知道弟兄姐妹也關心後續的進展，政府已經展開調查工作，也一定會釐清事故的原因，也會協助家屬從優、從寬、從速的撫卹，請各位放心。