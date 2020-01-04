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助黑鷹殉職者家人走出悲痛 心理師:陪伴關懷提供協助

2020-01-04 10:24聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

空軍救護隊黑鷹直升機墜機，造成參謀總長沈一鳴在內的8名將領軍士官殉職，家人陷入哀傷，其中正駕駛葉建儀中校妻子，在嘉義長庚醫院擔任行政工作，長庚將在葉妻銷假上班，啟動輔導機制；面對親人遽逝，長庚資深專業臨床心理師林淑華說，除了陪伴及表達關心以外，適時提供相關事物的協助及著手進行生活中其他變與不變等調適的討論，也可以讓人情緒逐漸穩定。

林淑華說「心情、情緒是我們面對任何人事物會有的反應，接納及了解是好的策略。當面對生命幽谷、意外時，悲傷情緒一樣巨大而真實，然也代表著與對方的情感，情緒是有意義的，其實不需要害怕或排斥情緒，只是每個人展現情緒的方式、強度、持續時間，會因每個人的資源、對事情的解讀而不盡相同。

面對突發的意外，總是會讓人感到措手不及而震驚，隨之而來的悲傷心情，怎麼會…，為何是我遇到…，這是真的嗎？這不是真的吧？一定是開玩笑…等等的否認、討價還價的想法，當想法不同時，情緒也會隨之變化。除了陪伴及表達關心以外，適時提供相關事物的協助及著手進行生活中其他變與不變等調適的討論，也可以讓人情緒逐漸穩定。

陪伴時盡可能以對方的狀態為主，不要有駁斥或反對的表達方式，不要說，不要這樣想，不會啦，而是要繼續了解而回應，怎麼說，是喔，那我們來想想該怎麼辦吧，過程要以懇切的態度、專注的眼神回應，也可以適當給予撫肩或甚至擁抱的直接關懷，肢體的支持，有時會最真實讓人感覺得力量。

口語上則可以多以我知道、我可以了解、嗯嗯等簡短的話語回應，也是讓對方知道我們依舊在。當然，若對方已經將想法轉到未來的生活該如何面對時，就表示他已經部分回到現實的情況，就繼續陪伴、適時傾聽其表達，並一起想想該如何面對及處理，此時或許失去親人的悲傷已經暫時舒緩。

因為失去親人後的未知，有時會讓人感到最為茫然，所以若對方沒有主動表達，我們也可以主動表達未來生活事物可以如何安排，適時引導對方回到生活中的情況，減少悲傷情緒的程度。然而這樣的悲傷情緒會在與逝者相關的時間、地點再度浮現，所以悲傷的情緒會是起起伏伏，一般而言，我們會慢慢接受事實而回到生活軌道。

但當周遭的親友若觀察到其表現與往常不同，變得又異常沉默、悶悶不樂時，就可以再主動表達對他的觀察，如：怎麼好像你心情又陷入低潮，怎麼了嗎？我們一起來想想吧，並專心聆聽，不要因為不專心的態度，而讓對方覺得打擾到我們而感到抱歉，有時他們會很怕麻煩到別人，我們就是要持續讓對方感受到，我們一直到在，需要時都可以找我們說說談談。

若產生明顯的睡眠困擾、食慾不佳或影響其工作或家庭功能的表現時，也可以適時尋求臨床心理師或精神科醫師的專業協助。面對失去親人的悲痛情緒，讓我們體會到人生無常的不確定性，學習活在當下，珍惜身邊的人、表達關愛，了解人生。」

嘉義長庚醫院。記者魯永明／攝影
嘉義長庚醫院。記者魯永明／攝影
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長庚黑鷹直升機

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