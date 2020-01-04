退伍兵問開戰時憲兵要幹嘛？ 過來人暈：我不敢認學弟啦！

總統府憲兵。報系資料照 分享 facebook

當兵對很多台灣男生來說，可能是一輩子最難忘的時光。依據抽籤與分發，新兵會到陸、海、空軍或是憲兵等單位來受訓。日前有一名網友就在社群網站上發文表示，自己是憲兵義務役退伍，但「憲兵在戰爭中的職務到底是什麼？」讓網友直呼：「當過還問這種問題，中隊是誰啊？」

一名網友在PTT上發文說到，「自己是憲兵義務役退伍，五年沒被教召了」，想詢問「如果真的開戰，身為憲兵要幹嘛？」表示自己完全沒有頭緒，還笑稱難道憲兵在戰爭時是要「在家看電視實況轉播？」

此文一出，引發網友熱議，也釣出曾當過憲兵的網友直言：「憲兵竟然問這問題......我不敢認這學弟」、「你都當過還問這種問題，中隊是誰啊？蛤」、「才五年沒被召，我八年啦！」。

對此，其他網友則回應說，憲兵在戰爭時應是要「保護總統」、「護衛防亂跟維持軍紀」、「反游擊、反空降、反滲透」，有人認為憲兵就像是在學校裡管交通、秩序等眾多事項的「糾察隊」。更有人詳細指出，憲兵的職責是「打城市保衛戰、抓逃兵、管理戰俘、指揮交通」，也有人認為戰爭剛開打時「輪不到憲兵，若輪到憲兵上，台灣早就淪陷」。

根據《國軍人才招募中心》的資訊表示，憲兵平時的職務範圍包括責任地境內戰備整備、重要目標防護、反恐制變、特種勤務、災害防救等；戰爭時則負有衛戍區守備及支援作戰區的責任。