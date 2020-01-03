黑鷹黑盒子下載完成 明早送國防部最後研判

國軍黑鷹直升機事故不幸造成參謀總長沈一鳴在內八人罹難，國防部今天下午三時已將兩具黑鷹「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子），送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀，釐清肇事原因。運安會表示，兩具黑盒子包括飛航紀錄器、語音記錄器，皆無損傷，內容今已下載完成，明天上午就可將黑盒子解讀完畢，交國防部做最後研判。

運安會昨派兩人協助參與國搜中心作業，今也取得兩具黑鷹黑盒子。運安會主委楊宏智表示，兩具黑盒子分別是飛航紀錄器、語音記錄器，飛航紀錄器可看到精確飛行軌跡，並可套上雷達資料、飛航資料，飛機在任何一個時間點的速度、姿態，以及最後撞擊時的仰角、撞擊後拖動距離，都可與現場吻合比對，包含旋轉翼、動力輸出是否正常等，稍早已完整下載。

語音記錄器則可紀錄航機內部所有人的對話、機件異常聲音，以及機長與塔台對話。楊宏智表示，黑盒子的對話控制嚴格，他沒有資格去聽、執行長也沒有，每個進去的要寫切結書，因此讓國防部的人自己去掌控，黑盒子語音實驗室的環境。

不過，對於外界認為山區雲霧因素干擾，楊宏智直言，黑鷹電子儀控已精良到即使外面一片漆黑、沒有星星，甚至進入雲也沒有差，只要前面儀表板看得清楚，就能安全飛行，正常的飛行員都不會有問題，除非碰到大的氣流，但初步從飛航紀錄器觀察，黑鷹沒有打轉，沒有這個狀況。至於是否是人為因素，就需深入調查訓練機務、維修紀錄、派遣紀錄等。

不過，由於黑鷹屬於軍用航空器，不在運安會調查範圍，運安會目前也未接獲國防部要求調查。