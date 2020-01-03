親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑鷹直升機失事
卡神網軍案延燒
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

街口又踩紅線！金管會要求說明 街口投信急撇清

黑鷹黑盒子下載完成 明早送國防部最後研判

2020-01-03 18:50聯合報 記者侯俐安董俞佳／台北即時報導

國軍黑鷹直升機事故不幸造成參謀總長沈一鳴在內八人罹難，國防部今天下午三時已將兩具黑鷹「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」（黑盒子），送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀，釐清肇事原因。運安會表示，兩具黑盒子包括飛航紀錄器、語音記錄器，皆無損傷，內容今已下載完成，明天上午就可將黑盒子解讀完畢，交國防部做最後研判。

運安會昨派兩人協助參與國搜中心作業，今也取得兩具黑鷹黑盒子。運安會主委楊宏智表示，兩具黑盒子分別是飛航紀錄器、語音記錄器，飛航紀錄器可看到精確飛行軌跡，並可套上雷達資料、飛航資料，飛機在任何一個時間點的速度、姿態，以及最後撞擊時的仰角、撞擊後拖動距離，都可與現場吻合比對，包含旋轉翼、動力輸出是否正常等，稍早已完整下載。

語音記錄器則可紀錄航機內部所有人的對話、機件異常聲音，以及機長與塔台對話。楊宏智表示，黑盒子的對話控制嚴格，他沒有資格去聽、執行長也沒有，每個進去的要寫切結書，因此讓國防部的人自己去掌控，黑盒子語音實驗室的環境。

不過，對於外界認為山區雲霧因素干擾，楊宏智直言，黑鷹電子儀控已精良到即使外面一片漆黑、沒有星星，甚至進入雲也沒有差，只要前面儀表板看得清楚，就能安全飛行，正常的飛行員都不會有問題，除非碰到大的氣流，但初步從飛航紀錄器觀察，黑鷹沒有打轉，沒有這個狀況。至於是否是人為因素，就需深入調查訓練機務、維修紀錄、派遣紀錄等。

不過，由於黑鷹屬於軍用航空器，不在運安會調查範圍，運安會目前也未接獲國防部要求調查。

國防部黑鷹直升機事故

延伸閱讀

黑鷹事件後屏東行未喊卡 宋：愛心之旅不是拉票

影／黑鷹黑盒子尋獲 國防部公布影片外觀完整

黑鷹黑盒子畫面曝光 外觀大致保持完整

黑鷹失事尋獲黑盒子 運安會：隨時可協助

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

蔡英文總統視導國防部及衡山指揮所

2020-01-03 17:31

收兵單好奇問「斗煥坪在哪？」 網曝真相：恭喜你

2020-01-03 12:53

網問「參謀總長有多大？」 軍中老鳥拿三國人物神舉例

2020-01-03 11:40

雄二雄三增程型 以交叉火網封鎖台灣海峽

2020-01-03 09:43

黑鷹失事女記者求援 雪羊籲勿用Line定位易失準

2020-01-02 21:08

沈一鳴殉職 國防部：參謀總長由劉志斌上將代理

2020-01-02 20:49

我F16數量全球第1…專家預言2大危機將至

2020-01-02 08:00

元旦伊始 國軍戰機、三軍儀隊迎接民國109年

2020-01-01 16:11

神力庇佑官兵對抗地熱硫磺 青邨土地公有傳奇

2020-01-01 11:29

無人維管活化成空 陽明山青邨神秘櫻花王枯萎

2020-01-01 11:25

戰備考量 5千官兵無法投票...占國軍2.6%

2020-01-01 00:41
看更多

熱門文章

不到12小時結束搜救 幸好救難女英雄陳秋霞正確判斷

2020-01-02 23:00

影／黑鷹失事5生還者冷靜到令人心疼 宜蘭衛生局長：敬佩

2020-01-02 20:45

參謀總長遺體送抵三總 家屬哭喊「一鳴，我們回來了」

2020-01-02 20:58

「兩棲蛙人將軍」殞落…家人拔掉電視插頭瞞老母

2020-01-03 00:42

最後一具遺體晚間10：10抵靈堂 黑鷹罹難者全回台北了

2020-01-02 22:35

直升機為何仍直飛越山 不繞行海上？

2020-01-03 00:13

影／曹進平獲救比這動作被酸 郷民揭軍方慣性動作

2020-01-03 09:46

殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長

2020-01-03 06:58

黑鷹失事 彰化縣長哀悼說年改網友罵翻

2020-01-02 23:48

沈一鳴殉職 國防部：參謀總長由劉志斌上將代理

2020-01-02 20:49

「將軍沒官架待兵如子」11年前沈一鳴帶過的傳令兵哀慟

2020-01-02 22:01

從餐廳細節回憶沈一鳴 前少校：要我為他打仗賣命也無悔

2020-01-03 10:13

共軍也有黑鷹！當年摔死副司令 還摔垮整個軍區

2020-01-03 08:00

獨／齊柏林墜機罹難獲沈一鳴力助後事 兒發文悼總長

2020-01-03 00:05

滿臉血走進急診室「生還者冷靜到令人心疼」

2020-01-03 00:35

黑鷹直升機墜毀／空難不斷 南投6年死3飛官

2020-01-02 22:01

貼上三張合照 管中閔臉書敬悼沈一鳴

2020-01-02 22:17

黑鷹墜毀還原搜救 傳國防部曾二度給錯座標

2020-01-02 22:31

蔡總統召開軍事會談交付3任務 追晉沈一鳴一級上將

2020-01-03 11:35

黑鷹直升機失事參謀總長殉職 國際媒體紛表關注

2020-01-02 20:57

手機求救 哨音辨位…直升機摔成廢鐵壓將官

2020-01-03 00:29

黑鷹失事女記者求援 雪羊籲勿用Line定位易失準

2020-01-02 21:08

民進黨如何定義兩岸關係 林靜儀：「主張統一恐構成叛國」

2020-01-02 21:05

從黑鷹失事憶45年前軍演悲劇 他曝慘況：至今想起仍發抖

2020-01-02 21:58

影／縮短一半搜救時間全靠她！以山為家陳秋霞號稱「高山活地圖」

2020-01-03 11:35

網問「參謀總長有多大？」 軍中老鳥拿三國人物神舉例

2020-01-03 11:40

黑鷹失事 宋楚瑜重申：總統應進衡山指揮所 安定人心

2020-01-02 20:01

沈一鳴殉職 沈一鳴夫人：以總長為榮 一定會堅強

2020-01-02 21:38

沈一鳴罹難 美參謀首長聯席會議主席發聲明哀悼

2020-01-03 06:48

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

2020-01-03 14:02

自稱目擊黑鷹直升機墜落 消防局：他的說法待查證

2020-01-02 22:25

稱主張統一恐成叛國 林靜儀道歉辭蔡英文競辦發言人

2020-01-03 11:17

「優秀領袖 人們會記得」美國軍、政界悼沈一鳴

2020-01-03 15:28

黑鷹殉職8將士獲總統追晉、核頒勳獎章

2020-01-03 15:38

不捨！學弟PO文悼黑鷹殉職總士官長韓正宏 感念這件事

2020-01-03 16:18

【重磅快評】當《社維法》與《反滲透法》交叉掩護……

2020-01-03 11:27

年輕的黑鷹機工長是2度入伍 父親88風災那年亡故

2020-01-03 16:51

黑鷹副駕駛劉鎮富是孝子 讀軍校減輕單親媽負擔

2020-01-03 13:27

影／黑鷹3名生還者 首批晚間7時半抵達三軍總醫院

2020-01-02 19:47

黑鷹8將官殉職 台北賓館將設場所讓國人致意

2020-01-03 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top