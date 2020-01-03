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蔡英文總統視導國防部及衡山指揮所

2020-01-03 17:31聯合報 記者林敬殷／即時報導

蔡英文總統下午前往國防部及衡山指揮所視導，她提出「確保民心軍心穩定、台海周邊安全、裝備檢整完善」三項事情，要求全體國軍注意。她並強調，國防事務如常操作，不可一日懈怠，「這就是我們懷念沈總長最好的方式，請大家加油」。

國軍黑鷹直升機昨天發生嚴重事故，包括參謀總長沈一鳴等八名軍官罹難。蔡總統上午前往三總慰問生還的軍官，並前往靈堂撫慰家屬，隨後在總統府召開國防軍事會談，下午前往國防部及衡山指揮所視導。

總統府稍早公布新聞稿及視察畫面，蔡總統抵達國防部後，首先進入沈一鳴生前辦公的總長室，隨後也到其他處室，為堅守崗位的國軍同仁加油打氣。

接著，蔡總統前往衡山指揮所，視導國軍聯合作戰指揮中心，透過視訊聽取各戰備部隊工作報告。蔡總統致詞時表示，今天上午她召開了國防軍事會談，提出了三個確保，下午她也立即到國防部視察，穩定軍心。

蔡總統指出，國防事務如常運行，讓國人安心，這是最重要的事情。她請國軍弟兄務必全力以赴，有三件事情要特別請弟兄們注意：第一、必須確保民心軍心的穩定；國防事務有完整的分工，也有代理制度，大家一定要堅守崗位，讓國防事務如常運行，讓軍心穩定。

第二、必須確保台海周邊安全；這段時間，大家一定要提高警覺，密切注意台海周邊的軍事動態，第一時間快速反應、部署，務必確保台海周邊安全。第三、務必確保裝備檢整完善；務必詳細檢整裝備，維持妥善率，不能有任何鬆懈。

她再次強調，國防事務如常操作，不可一日懈怠，「這就是我們懷念沈總長最好的方式，請大家加油」。

下午陪同蔡總統出席的包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副參謀總長執行官劉志斌、國安會副秘書長陳文政等人。

蔡英文總統下午前往國防部及衡山指揮所視導，她提出「確保民心軍心穩定、台海周邊安全...
蔡英文總統下午前往國防部及衡山指揮所視導，她提出「確保民心軍心穩定、台海周邊安全、裝備檢整完善」三項事情，要求全體國軍注意。照片翻攝自總統府提供影片。
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國軍國防部台海蔡英文

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