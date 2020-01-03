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收兵單好奇問「斗煥坪在哪？」 網曝真相：恭喜你

2020-01-03 12:53聯合新聞網 綜合報導

有網友收到兵單，將前往「頭份斗煥坪」服役，讓他很好奇這是個什麼樣的地方。照片為示...
有網友收到兵單，將前往「頭份斗煥坪」服役，讓他很好奇這是個什麼樣的地方。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照
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一名網友昨（2）日收到兵單，上面註明服役地點是「頭份斗煥坪」，因為他從來沒聽過這個地方，於是好奇的上網想問「頭份斗煥坪是什麼樣的地方？」貼文也引來許多網友分享斗煥坪的內幕。

原PO表示昨天收到的兵單上寫著「1/13早上九點半台北車站」集合，下方還註明當兵地點是「頭份斗煥坪」，他說自己是台北人從來沒聽過這個地點，不禁有點擔心，於是問了身邊的朋友，得知這個地點別稱「快樂斗煥坪」，他發文問網友「真的快樂嗎？」，希望鄉民們能提供相關訊息和八卦。

有過來人分享經驗表示，「相對輕鬆訓練好單位」、「歡樂金六結，快樂斗煥坪」、「過超爽，恭喜你」、「恭喜，比關西好很多」、「當年新訓的營區；伙食不錯，雙主菜」、「阿肥我以前在那新訓胖了5公斤」、「去年有廠商進來投標，現在4台發財車小蜜蜂追著你各位菜兵跑，營站旁也有熱食部，還有開便利超商，想餓到也難。每次去都看到一堆人在餐廳旁跳舞不然就是玩扯鈴，整個黑人問號」。

不過也有人認為一點都不快樂，「被騙了，一點都不爽」、「被操死」、「我退伍時聽說沒那麼好混了這個地方」、「外島大本營，結果還真抽到金門」、「本來以為很爽 結果進去超精實」。

PTT
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