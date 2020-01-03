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墜毀黑鷹直升機黑盒子找到了 將送運安會判讀

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墜毀黑鷹直升機黑盒子找到了 將送運安會判讀

2020-01-03 12:01聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

空軍編號933的UH-60M黑鷹直升機昨日墜毀烏來山區，造成包括參謀總長沈一鳴等8位將校殉職，5人受傷。國防部上午表示，專案小組今尋獲失事機黑盒子，將送運安會判讀。

國防部表示，為執行UH-60直升機飛行意外事件現場調查作業，今日由總督察長黃國明中將率空軍、陸軍特戰官兵、軍備局等共49員，前往失事區域進行蒐證，現場人員已於上午10時40分尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器FDR」(黑盒子)，國防部將送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀，以釐清肇事原因。

國防部表示，針對此次意外事件，感謝各界關心及協助，相關飛安調查作業目前仍在進行中，懇請媒體、各界勿做臆測性報導，以避免誤導視聽。

黑鷹直升機失事現場。記者柯毓庭／翻攝
黑鷹直升機失事現場。記者柯毓庭／翻攝
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國防部黑鷹直升機空軍

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