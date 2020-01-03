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網問「參謀總長有多大？」 軍中老鳥拿三國人物神舉例

2020-01-03 11:40聯合新聞網 綜合報導

參謀總長沈一鳴。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
參謀總長沈一鳴。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
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空軍UH-60M直升機昨（2）日發生墜毀意外，導致機上8人罹難、5人受傷，參謀總長沈一鳴也不幸身亡，這起意外也讓國軍折損了5顆星星，消息一出震驚全國。有網友好奇的在PTT發文詢問「參謀總長有多大？」引來許多鄉民們熱烈討論。

原PO表示自己當兵時只是個小小的二兵，服役時也沒看過什麼大官來視察，對於軍階也懵懵懂懂，只知道幾根槓槓或幾顆星星，昨天的這起意外讓他好奇的想問「參謀總長很大嗎？有幾顆星星？對國家有什麼影響？有人知道嗎？」

有網友形容參謀總長如同「等於古代的大將軍」、「大概關羽、張飛、張遼、周瑜等級」、「戰爭時期就是古時候的兵馬大元帥」，還有軍中的老鳥解釋「實質國防部長」、「可以指揮全國軍隊，你說呢？」、「嚴格說參謀總長有調兵實權」、「軍隊體系最大的官」、「總長比三軍司令大喔」、「總長如果來營區還要升總長旗餒，超大」、「基本上可以算是三軍總帥的代理人了」、「最高階武官，國防部長是文官」、「比參謀總長更有實權的，只有總統吧」。

1970年至2001年《國防部組織法》修正前，參謀總長實為中華民國國軍實際軍令執行者。2001年制定的《國防部參謀本部組織條例》，我國軍政、軍令從二元制改為一元，明定參謀總長為國防部部長的軍令幕僚。2012年的《國防部參謀本部組織法》，參謀總長降編為三星二級上將，除非戰爭時期有重大功績才能晉升為四星一級上將。

沈一鳴PTT

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