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弔黑鷹失事殉職將士 前總統馬英九靈堂致意

2020-01-03 10:28攝影中心 記者曾吉松／即時報導

前總統馬英九上午前往三軍總醫院探視空軍黑鷹直升機失事事件傷者並至懷德廳向殉職將士悼念致意。

前總統馬英九上午前往三軍總醫院探視空軍黑鷹直升機失事事件傷者並至懷德廳向殉職將士...
前總統馬英九上午前往三軍總醫院探視空軍黑鷹直升機失事事件傷者並至懷德廳向殉職將士悼念致意。記者曾吉松／攝影
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前總統馬英九上午前往三軍總醫院探視空軍黑鷹直升機失事事件傷者並至懷德廳向殉職將士...
前總統馬英九上午前往三軍總醫院探視空軍黑鷹直升機失事事件傷者並至懷德廳向殉職將士悼念致意。記者曾吉松／攝影
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前總統馬英九上午前往三軍總醫院探視空軍黑鷹直升機失事事件傷者並至懷德廳向殉職將士悼念致意。記者曾吉松／攝影
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黑鷹直升機空軍馬英九

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