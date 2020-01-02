黑鷹失事女記者求援 雪羊籲勿用Line定位易失準

陸軍一架UH-60M黑鷹今天不幸失事，機上軍聞社女記者第一時間透過LINE群組向軍聞社回報，並回傳座標幫助搜救。不過山岳攝影師「雪羊」指出，在山區求援時，最重要的是通報座標，讓搜救人員更快速找到人，千萬不要使用LINE定位，因為偏差超級嚴重，應該使用手機內建指南針APP，提升搜救效率。

雪羊在個人粉專「雪羊視界」PO文，除了向逝去的英雄致意，更指出記者陳映竹做了山域求救中最重要的事「報座標」，只要搜救人員掌握明確座標，就能大幅提升搜救效率。雪羊說，只要手機是iPhone，點開「指南針」APP，把螢幕截圖後傳出即可，「報座標」超簡單；若手機非iPhone，因為各家不一樣，若沒有內建指南針APP，請自行下載「羅盤」相關程式，只要有「經緯度座標」的都可以。

雪羊補充，使用指南針APP前提是手機的GPS功能要打開，如果還沒定位完成，手機會引導跟著做校正動作。若擔心GPS定位不準的話，可以把軟體完全關掉後，接著把手機開飛航模式，然後再開啟定位軟體，就可以排除基地台定位的干擾。