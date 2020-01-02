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黑鷹失事5人獲救送陽醫 8遺體晚間接駁運出

參謀總長沈一鳴遺體 將運送至松山基地移靈

沈一鳴能力處世俱佳 堪稱近年國軍將領「模範生」

2020-01-02 17:44聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

參謀總長是國軍軍令系統之首，也就是說，如果國家需要對外進行軍事行動，就是實際負責指揮的最高指揮官。其上雖然還有國防部長與身為三軍統帥的總統，但是總統並非職業軍人，國防部長屬於內閣閣員之一，理論上也是文職（雖然在我國，幾乎都事將領退伍後轉任）。換言之，參謀總長可說是中華民國官最大、權力最重的現役軍人。

以往參謀總長是國軍唯一現職一級上將（四星），在馬政府時代將其降編為二級上將（三星）。變成二級上將後，雖然軍階與國防部副部長、三軍司令、國防大學校長相同，但在習慣上，都還是歷任軍種司令、副部長的資深將領，才會擔任參謀總長。而參謀總長也可說註定是最後一任「穿軍服」的職務。

今天不幸搭乘直升機失事身亡的參謀總長沈一鳴上將，畢業於空軍官校68年班。1990年代，法國出售幻象2000戰鬥機給我國，沈一鳴就是第一批赴法換裝種子教官的領隊。在此之前，他也在清泉崗基地的測評隊，擔任經國號戰機的戰術開發任務。另外還曾赴美試飛F-16，國軍現役三種戰機的換裝初期，沈一鳴都有參與，創下空軍的空前紀錄。

沈一鳴也是軍中出名的帥哥，網路上至今仍能看到，1990年代他擔任幻象兩千戰機的種子教官，英姿煥發的畫面；廿多年後，雖然鬢角已經斑白，溫恭蘊藉的沈一鳴，仍然是軍事媒體圈公認型男。

他在軍中數十年表現，也可用「模範生」來形容：飛行技術與學識俱佳，也曾到美國空軍戰爭學院深造；本身熱愛運動，多次在國防部的體測拿到滿分；操守嚴謹，接物客氣，是部屬心目中不刁難人的好長官。至少從他升上中將，就被視為空軍未來接班人。沒有想到才接任參謀總長半年，就不幸墜機殉職，在軍中甚至軍事記者圈，都引發強烈的震驚與哀悼。

沈一鳴（右）赴法接收幻象戰機，左為當時駐法指揮官葛光越，後來曾任國安會副秘書長。...
沈一鳴（右）赴法接收幻象戰機，左為當時駐法指揮官葛光越，後來曾任國安會副秘書長。圖/空軍提供
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沈一鳴。記者程嘉文/攝影
沈一鳴。記者程嘉文/攝影
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沈一鳴空軍國防部黑鷹直升機

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