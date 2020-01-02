沈一鳴能力處世俱佳 堪稱近年國軍將領「模範生」

參謀總長是國軍軍令系統之首，也就是說，如果國家需要對外進行軍事行動，就是實際負責指揮的最高指揮官。其上雖然還有國防部長與身為三軍統帥的總統，但是總統並非職業軍人，國防部長屬於內閣閣員之一，理論上也是文職（雖然在我國，幾乎都事將領退伍後轉任）。換言之，參謀總長可說是中華民國官最大、權力最重的現役軍人。

以往參謀總長是國軍唯一現職一級上將（四星），在馬政府時代將其降編為二級上將（三星）。變成二級上將後，雖然軍階與國防部副部長、三軍司令、國防大學校長相同，但在習慣上，都還是歷任軍種司令、副部長的資深將領，才會擔任參謀總長。而參謀總長也可說註定是最後一任「穿軍服」的職務。

今天不幸搭乘直升機失事身亡的參謀總長沈一鳴上將，畢業於空軍官校68年班。1990年代，法國出售幻象2000戰鬥機給我國，沈一鳴就是第一批赴法換裝種子教官的領隊。在此之前，他也在清泉崗基地的測評隊，擔任經國號戰機的戰術開發任務。另外還曾赴美試飛F-16，國軍現役三種戰機的換裝初期，沈一鳴都有參與，創下空軍的空前紀錄。

沈一鳴也是軍中出名的帥哥，網路上至今仍能看到，1990年代他擔任幻象兩千戰機的種子教官，英姿煥發的畫面；廿多年後，雖然鬢角已經斑白，溫恭蘊藉的沈一鳴，仍然是軍事媒體圈公認型男。