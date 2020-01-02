黑鷹失事 總統下令降半旗3日：讓罹難者安心離去

UH-60M黑鷹直升機今天失事新北坪林、宜蘭交界處。蔡英文總統下午抵達現場，表示今天是讓我們到非常悲傷的一天，有好幾位優秀將領因公殉職，向所有罹難者家屬致上最深最深的哀悼之意，她已經請國防部後續提供最大的協助和支援，讓這些家屬可以得到照顧，讓罹難者安心離去。稍早總統蔡英文稍早下令國防軍事單位降半旗3日，致上最深哀悼之意。

空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。

蔡英文總統下午抵達現場，表示今天是讓我們到非常悲傷的一天，有好幾位優秀將領因公殉職，他們都是我們國軍裡面最優秀的將領，尤其我們沈一鳴總長，他是一名非常優秀、盡職的將領，也是大家所愛戴的總長。

蔡英文說，他的離開，對我們來講，非常不捨，也感到非常悲傷，藉這個機會，也要跟所有罹難者家屬，致上最深最深的哀悼之意，她已經請國防部，後續提供最大的協助和支援，讓這些家屬可以得到照顧，讓罹難者安心離去。