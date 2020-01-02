影／黑鷹失事 女記者獲救直喊「好痛」

黑鷹直升機在烏來山區失事，同機軍聞社記者陳映竹獲救，宜蘭縣消防局搜救人員救出她，但她多處受傷，直喊痛，已急送下山就醫。

空軍救護隊一架UH-60M黑鷹直升機今晨搭載參謀總長沈一鳴等多名將領準備前往宜蘭東澳慰勉部隊，但專機因不明原因「迫降」在烏來山區桶後溪谷，軍方證實，第一個發出求救訊息的是同機的軍聞社記者陳映竹，她被救出時神智清晰，她的腳被殘骸夾住，無法動彈。