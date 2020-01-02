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難買保險的身障

參謀總長沈一鳴罹難 遺體正由搜救人員背帶下山

影／黑鷹失事畫面 生還者曹進平中將冷靜還原現場

空軍黑鷹失事 陸軍與空勤同型機暫停訓練

2020-01-02 15:55聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

空軍UH-60M黑鷹直升機失事，導致參謀總長沈一鳴上將等八位官兵罹難。空軍宣布，現有14架同型機暫時停飛進行特檢。

空軍救護隊除了UH-60M之外，還有3架S-70C-6與3架EC225超級山獅直升機，可以執行任務。

其他使用黑鷹的單位，包括陸軍航特部（30架）與內政部空勤總隊（14架），兩個單位都表示，暫停訓練任務，不過如有戰備或救災等必要狀況，還是會起飛出動。

黑鷹直升機原本由陸軍訂購，不過在馬政府與蔡政府期間，先後「借」給空勤總隊與空軍救護隊各15架。107年2月5日深夜，空勤總隊一架同型機由蘭嶼搭載病患後送本島，起飛後墜海，機上6人全部罹難。

去年5月28日漢光演習國道戰備起降，今天失事的933號UH-60在現場上空擔任攝...
去年5月28日漢光演習國道戰備起降，今天失事的933號UH-60在現場上空擔任攝影任務。記者程嘉文/攝影
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黑鷹直升機空軍空勤總隊

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