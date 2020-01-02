親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑鷹直升機迫降
卡神網軍案延燒
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

不斷更新／黑鷹迫降！傳參謀總長沈一鳴獲救送醫 軍方否認

絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

影／黑鷹迫降，行政院指示全力搜救

2020-01-02 11:40攝影中心 記者邱德祥／即時報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機上午迫降在北宜交界的福山山區，陸軍搜救隊前往搶救。國防部證實，機上有準備慰勉部隊的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、聯六、聯四等高階將領都在機上，行政院發言人轉述蘇貞昌院長的指示，督導相關單位進行全面搶救。

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機上午迫降在北宜交界的福山山區，陸軍搜救隊前往搶救。...
陸軍一架UH-60M黑鷹直升機上午迫降在北宜交界的福山山區，陸軍搜救隊前往搶救。國防部證實，機上有準備慰勉部隊的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、聯六、聯四等高階將領都在機上，行政院發言人轉述蘇貞昌院長的指示，督導相關單位進行全面搶救。記者邱德祥／攝影
分享

陸軍黑鷹直升機行政院

延伸閱讀

宜蘭搜救大隊出動38人及直升機 前往迫降地點...

黑鷹迫降烏來山區 新北交控中心監控周邊道路號...

黑鷹直升機迫降烏來烘爐地山頭 搜救隊上山搜救

黑鷹迫降烏來山區 新北消防派出第一梯次搜救隊

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

我F16數量全球第1…專家預言2大危機將至

2020-01-02 08:00

元旦伊始 國軍戰機、三軍儀隊迎接民國109年

2020-01-01 16:11

神力庇佑官兵對抗地熱硫磺 青邨土地公有傳奇

2020-01-01 11:29

無人維管活化成空 陽明山青邨神秘櫻花王枯萎

2020-01-01 11:25

戰備考量 5千官兵無法投票...占國軍2.6%

2020-01-01 00:41

海巡首艘千噸級巡防艦開工 配備中科院鎮海武器系統

2019-12-31 14:08

國軍19萬大軍返鄉行使投票權 5000人執行戰備護台

2019-12-31 11:16

烏坵防區整建疑捲紛爭 海軍：依法規及契約辦理

2019-12-30 19:44

熱門文章

不斷更新／搶救迫降黑鷹！傳參謀總長沈一鳴獲救 軍方否認

2020-01-02 10:55

選舉公報上張善政的碩博士學歷在那裡？ 原來在經歷欄

2020-01-01 16:17

李艷秋再揭會議記錄 爆蔡英文稱最後關頭幫柯文哲勝選

2020-01-01 19:54

張善政博士學位變「學士」 民眾看選舉公報霧煞煞

2020-01-01 15:53

我F16數量全球第1…專家預言2大危機將至

2020-01-02 08:00

疑國軍黑鷹直升機墜坪林山區 相關單位確認中

2020-01-02 09:38

選舉公報沒博士學位 張善政：中選會一國兩制

2020-01-01 21:52

轉貼立委質詢影片也被警約詢 民眾淚訴：我真的很害怕

2020-01-01 12:01

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top