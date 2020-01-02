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不斷更新／黑鷹迫降！傳參謀總長沈一鳴獲救送醫 軍方否認

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參謀總長沈一鳴搭黑鷹迫降 空軍史上最嚴重人員失事

2020-01-02 11:39聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

參謀總長沈一鳴搭乘的UH-60M黑鷹直升機，今天迫降在新北烏來山區，目前還在搜尋中。這創下國軍高級將領搭乘專機發生失事，官階最高的紀錄。

在此之前，國軍將領搭機發生過的最嚴重空難，是民國63年12月27日的「昌平」演習期間，陸軍總司令于豪章與其他共13位高階將領搭乘兩架陸航UH-1H直升機（機號327、347）視察，卻雙雙發生墜機事件。同機的陸軍政戰主任張雯澤中將、第一軍團（現第六軍團）司令苟雲森中將、第十軍軍長馮應本中將等13名官兵殉職。于豪章的侍從官高華柱上尉雙腿骨折，仍然奮力爬到馬路上求救，將于豪章緊急送醫。于豪章雖然救回一命，但是下肢癱瘓，終生不良於行，原本即將接任參謀總長的他，軍旅生涯至此終止。

另外，空軍專機隊一架Beech 1900C輕型人員運輸機（機號1905），民國79年8月21日在雲林墜機，機上的18位官兵殉職，包括空軍副參謀長林隆獻少將、作戰署長甯建中少將。

黑鷹直升機包含民規版S-70C，在國軍的服役失事紀錄方面：民國84年11月5日，編號7002的S-70C直升機在瑞芳山區撞山墜毀，造成3人殉職，當時這架直升機擔任李登輝總統前往花東視察的前導機任務，因為天候不佳在雲中撞山。101年10月19日，編號7017的S-70C在蘭嶼外海執行搜救任務時不幸失事，6名機員有5人殉職。移撥空勤總隊的黑鷹NA-706號機，107年2月5日晚間，飛往蘭嶼執行醫療後送任務，在蘭嶼機場起飛不久即失事，造成6人身亡。

空軍救護隊UH-60黑鷹直升機，圖為同型機。記者程嘉文/攝影
空軍救護隊UH-60黑鷹直升機，圖為同型機。記者程嘉文/攝影
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黑鷹直升機沈一鳴

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