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元旦伊始 國軍戰機、三軍儀隊迎接民國109年

2020-01-01 16:11聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

元旦伊始，國防部今晨派遣空軍主力戰機在三地配合地方政府迎曙光與升旗活動，執行編隊飛行衝場任務。國防部示範樂隊及三軍儀隊也在總統府前的中華民國109年元旦總統府升旗典禮中，展現壯盛軍容，共同迎接中華民國109年的開始。

空軍司令部配合縣市政府辦理的迎曙光及升旗活動，於今日清晨分別派遣F-16戰機、幻象2000戰機與IDF經國號戰機，分別於花蓮、新竹、屏東等地區編隊飛行衝場，與民眾共同迎曙光、升旗，迎接嶄新一年。

國防部今日表示，歡慶中華民國109年元旦，國防部長嚴德發清晨率領參謀總長沈一鳴、軍政副部長張哲平、軍備副部長張冠群、陸、海、空軍司令、國防大學校長與後備、憲兵指揮官等，以及陸、海、空軍官校、國防大學政戰、管理、理工學院、國防醫學院、空軍航空技術學院及陸軍專科學校等9所軍事校院代表約500員學生，共同參加元旦總統府升旗典禮，共同迎接新的一年。

國防部示範樂隊及三軍儀隊配合大會企劃主軸「2020攜手同心 臺灣前進」，以「世紀的英雄」進行曲、「萬世英豪」、「大地守護者」、「牽手」、「我要飛」及「Booster勇往直前」進行曲等6首曲目，搭配三軍儀隊走位變化及花式操槍，展現精彩隊形，祝福全國人民「新年快樂」，並共同迎接中華民國109年的開始。

國防部強調，中華民國109年元旦總統府升旗典禮為國家重要慶典，配合「2020攜手同心 臺灣前進」的活動主軸，除由軍事院校學生參與升旗典禮外，三軍儀隊及國防部示範樂隊更在全國民眾面前呈現完美的壯盛軍容，以實際的行動表達對國家的熱愛。

國防部今晨派遣空軍主力戰機在三地配合地方政府迎曙光與升旗活動。圖／軍聞社
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國防部空軍中華民國

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