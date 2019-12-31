海巡首艘千噸級巡防艦開工 配備中科院鎮海武器系統

海巡署艦隊分署今天表示，「1000噸級巡防艦建造案」第1艘巡防艦今天在基隆開工，巡防艦將搭載中科院開發的鎮海武器系統，彈種可搭配使用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能。

開工祈福儀式上午11時至11時30分，在台船公司基隆廠舉行，由海巡署副署長許績陵及台灣國際造船股份有限公司副總經理魏正賜主持。

艦隊分署指出，「1000噸級巡防艦建造案」在今年5月3日完成決標作業，本案是以最有利標方式辦理採購，由內、外部委員進行評選，參考船廠實績與機關需求，選定由台船公司負責承接此案。

艦隊分署表示，此次規劃建造 1000噸級巡防艦計6艘，總經費達62億4000萬元，此案開工代表「籌建海巡艦艇發展計畫」所有大型巡防艦已全數開始建造，預計未來10年內將完成4000噸級巡防艦4艘、1000噸級巡防艦6艘、600噸級巡防艦12艘、100噸級巡防艇17艘、35噸級巡防艇52艘及多功能艇50艘，各型艦艇共計141艘，提升我國海域執法與護漁能量。