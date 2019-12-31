國軍19萬大軍返鄉行使投票權 5000人執行戰備護台

明年1月11日將進行第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票，國防部作計室聯戰處長林文皇上午表示，國防部已於12月13日下令，本、外島戰備部隊官兵將採輪值方式提前休假返鄉投票，當日12時交接戰備任務。各部隊嚴格禁止對排定休假人員實施檢束、禁足或罰勤懲處，及任何限制官兵返藉投票的行為。他說，除去當日執行海峽偵巡任務的海空軍及高山站台官兵，國軍約有5000人無法投票。

國軍戰備部隊約有16萬人左右，加計非戰備部隊與各軍校、軍事訓練役官兵約19萬人。過去由於選情緊繃，國防部為昭公信，過去大選前曾披露各軍種具有投票權者的數量，甚至留守者盡量以年輕尚不具投票權的官兵優先留守，以確保官兵投票權益。但國防部上午並未援例說明此節。

國防部上午舉行記者會，林文皇在說明「總統、副總統暨立法委員選舉」國軍官兵戰備留守暨休假規定時指出，因應第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，國軍依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，提升為重點戒備，在全體官兵能在國家安全無虞情況，並兼顧個人投票權，已縝密完成戰備輪值與休假規劃。

林文皇說，依經常戰備時期突發狀況處置規定所律定重點戒備時間，已於12月13日通令各部隊遵行，國軍部隊保持常態運作，並依台澎防衛作戰戰備規定，派遣適當兵力擔任戰備，執行戰備人數與上屆總統大選概同。而戰備任務交接時間點調整在選舉當日12時，讓行使戰備任務的官兵行使投票權益。

林文皇表示，本島戰備人員在國家安全優先的考量下，為兼顧戰備與個人投票權益，均採輪值方式於投票前一日休假返鄉，並於投票當日12時返回部隊交接，除執行海峽巡弋任務與高山站台等約5000名官兵受到影響外，其餘人員均可區分兩梯次返鄉投票；此外，人員經排定休假返鄉，不得任意更換，若要更換須經編階少將主官核定；外離島官兵按戰備規定執行任務，在藉服役者均能投票，非設藉在當地者則按休假規定返台休假。

他表示，而按國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，戰備部隊主官與主管須於投票日16時返營，負責督導指揮部隊執行戰備任務，確保營區安全。未擔任戰備的單位則按休假規定辦理。

林文皇說，非戰備部隊在規劃輪休期程時，應在選舉投票前一日來實施休假，嚴格禁止對排定休假人員實施檢束、禁足或罰勤懲處，及任何限制官兵返藉投票的行為。除少數執行戰備執勤人員須守崗位，嚴密掌握敵情動態因處，維護國家安全，其餘官兵皆能休假返鄉參與投票，另秉軍隊國家化原則，教育官兵不論上班或下班均不得參與政黨或其他政治團體活動，嚴守行政中立。

選舉期間國軍依相關戰備規定，本、外（離）島部隊，提前1個月以最大投票人數排定戰備輪值，執勤人員未有增減，並律定於選舉當日1200時交接；除部分人員如海峽巡弋等受影響外，其餘均可分批返鄉投票，部隊保持正常運作，能確保國家安全，請國人放心。