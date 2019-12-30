烏坵防區整建疑捲紛爭 海軍：依法規及契約辦理
海軍陸戰隊在金門烏坵防區整建新營舍，工程承包商今被撿舉違反「公職人員利益衝突迴避法」，疑捲入地方選舉糾紛。海軍司令部今天表示，烏坵工程案均依政府採購法及契約規定辦理。
金門縣區域立委候選人陳滄江今天跨海到法務部、廉政署，檢舉國民黨提名立委候選人陳玉珍家族的營造公司違法承攬國防部2億9000萬元「烏坵營區新建案」工程案，違反「公職人員利益衝突迴避法」。
案由指稱，營造公司的董事爲陳女表姊，同時擔任陳女立委辦公室特助，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」。
對於陳滄江檢舉一事，陳玉珍則強調，絕對沒有違法。
海軍司令部今（30）日發出新聞稿表示，此案採公開招標最低標決標方式於106年3月14日由和勤營造股份有限公司及銘毅工程企業有限公司以2億9,858萬5,000元共同承攬得標，107年6月25日和勤營造發生跳票財務危機， 無法支付工人薪資並繼續共同履約，導致工程進度落後。
海軍進一步表示，陸戰隊指揮部於107年6月26日邀集承商、監造單位、專管單位等代表於高雄前進工務所召開緊急會議，依工程採購契約共同投標協議書第五條「因成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，同意契約之一切權利義務由其他成員另覓之廠商或其他成員繼受」辦理。
海軍說，銘毅工程企業有限公司依工程契約共同投標協議書第五條規定提出海瑞營造繼受資格證明，全案於107年8月14日召開會議審查，按政府採購法及契約規定審查同意海瑞營造繼受工程；目前工程進度正常無落後。
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