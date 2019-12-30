烏坵防區整建疑捲紛爭 海軍：依法規及契約辦理

海軍陸戰隊在金門烏坵防區整建新營舍，工程承包商今被撿舉違反「公職人員利益衝突迴避法」，疑捲入地方選舉糾紛。海軍司令部今天表示，烏坵工程案均依政府採購法及契約規定辦理。

金門縣區域立委候選人陳滄江今天跨海到法務部、廉政署，檢舉國民黨提名立委候選人陳玉珍家族的營造公司違法承攬國防部2億9000萬元「烏坵營區新建案」工程案，違反「公職人員利益衝突迴避法」。

案由指稱，營造公司的董事爲陳女表姊，同時擔任陳女立委辦公室特助，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」。

對於陳滄江檢舉一事，陳玉珍則強調，絕對沒有違法。

海軍司令部今（30）日發出新聞稿表示，此案採公開招標最低標決標方式於106年3月14日由和勤營造股份有限公司及銘毅工程企業有限公司以2億9,858萬5,000元共同承攬得標，107年6月25日和勤營造發生跳票財務危機， 無法支付工人薪資並繼續共同履約，導致工程進度落後。

海軍進一步表示，陸戰隊指揮部於107年6月26日邀集承商、監造單位、專管單位等代表於高雄前進工務所召開緊急會議，依工程採購契約共同投標協議書第五條「因成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，同意契約之一切權利義務由其他成員另覓之廠商或其他成員繼受」辦理。