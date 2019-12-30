親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
反滲透法將闖關
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

烏坵防區整建疑捲紛爭 海軍：依法規及契約辦理

2019-12-30 19:44聯合報 記者洪哲政／即時報導

海軍陸戰隊在金門烏坵防區整建新營舍，工程承包商今被撿舉違反「公職人員利益衝突迴避法」，疑捲入地方選舉糾紛。海軍司令部今天表示，烏坵工程案均依政府採購法及契約規定辦理。

金門縣區域立委候選人陳滄江今天跨海到法務部、廉政署，檢舉國民黨提名立委候選人陳玉珍家族的營造公司違法承攬國防部2億9000萬元「烏坵營區新建案」工程案，違反「公職人員利益衝突迴避法」。

案由指稱，營造公司的董事爲陳女表姊，同時擔任陳女立委辦公室特助，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」。

對於陳滄江檢舉一事，陳玉珍則強調，絕對沒有違法。

海軍司令部今（30）日發出新聞稿表示，此案採公開招標最低標決標方式於106年3月14日由和勤營造股份有限公司及銘毅工程企業有限公司以2億9,858萬5,000元共同承攬得標，107年6月25日和勤營造發生跳票財務危機， 無法支付工人薪資並繼續共同履約，導致工程進度落後。

海軍進一步表示，陸戰隊指揮部於107年6月26日邀集承商、監造單位、專管單位等代表於高雄前進工務所召開緊急會議，依工程採購契約共同投標協議書第五條「因成員有破產或其他重大情事，致無法繼續共同履約者，同意契約之一切權利義務由其他成員另覓之廠商或其他成員繼受」辦理。

海軍說，銘毅工程企業有限公司依工程契約共同投標協議書第五條規定提出海瑞營造繼受資格證明，全案於107年8月14日召開會議審查，按政府採購法及契約規定審查同意海瑞營造繼受工程；目前工程進度正常無落後。

烏坵防區。聯合報系資料照片
烏坵防區。聯合報系資料照片
分享

海軍陳滄江陳玉珍

延伸閱讀

遭陳滄江跨海檢舉家族包工程 陳玉珍：都在抹黑

影／跨海來告 金門立委候選人檢舉陳玉珍家族包...

有雞排吃了！立委陳玉珍出示畢業證書 強調學歷...

金門首椿罷免議員案 陳滄江發起連署下架洪允典

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

海軍潛艦救難計畫曝光 不能只靠美軍來援

2019-12-29 11:22

「獵貍」案今更新決標 我擴大對美採購拖二B反裝甲飛彈

2019-12-30 10:14

他是陸軍明日之星 卻因這筆小錢遭移送法辦並退伍

2019-12-29 11:41

國軍三項體能落伍了？立院也關切 陸軍試行美軍體適能

2019-12-29 11:22

熱門文章

遭韓國瑜諷改名「二立」 三立氣炸反擊了

2019-12-29 20:21

整理包／23條元旦新制上路 電動機車、托育、保單一次報你知

2019-12-30 09:14

韓國瑜嗆蘋果日報「沒水準」 學者兩極看法

2019-12-29 20:55

民調／蔡英文領先韓國瑜30.6百分點 蔡58度最溫暖

2019-12-30 12:52

總統辯論會誰勝出？大數據告訴你誰才是大贏家

2019-12-30 15:26

脫衣捲袖喊「恁北生氣了」 韓國瑜批民進黨忘記人民

2019-12-29 22:02

一件百萬夾克、一場驚人造勢晚會…一年前的韓流復活了？

2019-12-30 08:00

總統大選辯論韓國瑜罵媒體 傳播學者：失禮且不智

2019-12-29 20:16

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top