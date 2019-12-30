「獵貍」案今更新決標 我擴大對美採購拖二B反裝甲飛彈

M1167拖式飛彈發射車，車身與射手四周加上裝甲保護。圖／AM通用汽車官網 分享 facebook 美國再次公告對台關鍵軍售案，我駐美軍事代表團今日（30）發布更正決標公告，陸軍司令部採購拖式2B無線導引型反裝甲飛彈，全案以113億6454萬9737元決標。陸軍是以「獵狸專案」為代號，對美採購新款的TOW 2B RF無線導引飛彈1240~1700枚、發射器57套、發射車100輛。陸軍獲得拖式2B後，計畫在金、馬、澎外島指揮部增編拖式反裝甲排，反制共軍新式水陸兩棲戰車、氣墊船與空降輕型戰車。

此案曾在107年3月以38億1941萬餘元首度決標，此次全案「更新決標」，金額達到百億元，因應陸軍擴大採購此彈種。

拖式飛彈發射後，是由射手以電線導控，並以光學瞄準儀對準目標，直至飛彈擊中目標為止。陸軍現役的拖式二A是有線直攻武器，當年換裝拖式二A後，陸軍曾將這型各國普遍單純用在打擊陸上戰車或裝甲車的飛彈，運用在反登陸作戰上，攻擊泛水中移動的敵軍登陸艇或氣墊船，但因導線經常觸水失靈，岸際攻擊水面目標任務，現由射程2000公尺的標槍反裝甲飛彈取代。拖式2B獲得後，可望逐次取代標槍飛彈攻擊泛水目標的任務。

目前澎湖防衛指揮部、蘭陽指揮部、關渡指揮部所屬反裝甲連，配備標槍飛彈，如淡水河防就運用標槍飛彈進行戰備部署。部分聯兵旅與花東防衛指揮部，使用線導型拖式2A飛彈。而拖式飛彈換裝無線導引型，可望提升地區反裝甲部隊精準攻擊水面目標戰力。

拖式2B不再像傳統拖式2A飛彈，必須以銅線導引直到擊中目標，而改採無線導引方式，我國將反裝甲武器運用在反登陸作戰攻擊泛水目標的接戰距離，將比標槍提升1倍，射程可達4000公尺，而除無線導引，飛彈不受導線長度限制，將大幅提升攻擊泛水目標的接戰距離，約比標槍多出兩公里之外，還屬於冷發射設計，可以從建築物內發射攻擊目標，而沒有筒後噴火的問題。

目前陸軍拖式反甲連只有9部發射車，每排3部；拖二B接裝後，考量反裝甲武器都是複數配屬，沒有單一配置的，評估恢復每排4部、全連12部，加以編實。