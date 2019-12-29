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國軍三項體能落伍了？立院也關切 陸軍試行美軍體適能

2019-12-29 11:22聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國軍長年來對官兵體能測驗，向以仰臥起坐、伏地挺身與3000公尺跑步作為要項，也是官兵能否留營續服現役的條件之一。但立法院月前作成決議，要求精進為專業體適能，並要求新建營區都要增建專業體適能訓練場地。陸軍特戰指揮部日前證實，在陸軍司令部推廣下，實施美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，特指部成為陸軍試行單位，與傳統三項體能相較，部隊作出「除難度有所提升，在訓練上更能加強官兵肌耐力、協調性、心肺功能及爆發力」的結論。

立法院外交及國防委員會在預算案中作成主決議，指國防部官兵入伍訓練期間，以及訓練完成分發至各單位服役後的體適能運動，課程項目仍多停留伏地挺身、仰臥起坐、跑步等，多年未有顯著精進，使官士兵於既有訓練模式下能否因應戰場所需，不無疑問。由於我國兵役制度已轉型為募兵制，體適能訓練有朝向專業化的革新空間。

決議指出，綜觀國防部各營區，儘管於部分高司機關具備健身房，但不僅未普及各基層單位，訓練器材也有所不足，影響官士兵訓練課程及體能戰技。因此，請國防部於今年年底前，於既有與未來新建營區增建專業體適能訓練場地；入伍訓練期間與分發至各單位後依各單位任務性質精進相關體適能訓練進行評估。

這項指示是有「三鐵將軍」稱號的陸軍司令陳寶餘所下達，原傳稱可望於明年取代三項體能，但遭陸軍司令部否認，但部隊確實已開始試行。陸軍特戰指揮部日前舉行美陸軍「新式戰鬥體適能體驗活動」，官兵分別操作「硬舉」、「站姿力量投擲」、「T型伏地挺身」、「負重拖曳衝刺」、「懸垂舉腿」及「2英里跑步」等6個項目。特指部指出，6項新式體適能為美陸軍試行項目，並將於明年開始實施。國軍目前也在陸軍司令部推廣下，逐步開始訓練，特指部為陸軍試行單位，規劃於每日體能活動中進行訓練，同時作出「相較過去的3項體能，除難度有所提升，在訓練上更能加強官兵肌耐力、協調性、心肺功能及爆發力」的結論。

美國陸軍9月27日宣布，自2018年10進行野戰試驗的「陸軍戰鬥體適能鑑測」（ACFT），已達「初始作戰能力」（IOC）。新標準今年10月正式上路，除10月1日已在陸軍接受「基本戰鬥訓練」的官兵外，此後入伍的軍士官兵不論男女，一體適用此一標準。

美國陸軍新式戰鬥體適能介紹：

第1項「硬舉」：受測者可依自身能力，在5分鐘內選擇不同重量之槓片，進行3次相同重量硬舉。過程中共可執行3次測驗，每次測驗間隔休息2分鐘，分數以最高重量計算；一般部隊合格為64公斤，特戰部隊則為90公斤。

第2項「站姿力量投擲」：受測者必須在3分鐘內，將重達4.6公斤的藥球向後拋擲2次，取距離較遠成績計分，一般部隊合格為4.5公尺，特戰部隊則為8公尺。

第3項「T型伏地挺身」：受測者在2分鐘內，以俯臥姿勢進行傳統伏地挺身，但在每次完成伏地挺身後，須將雙手向外攤開，再回到原本伏地挺身姿態；一般部隊合格為10下，特戰部隊則為30下。

第4項「負重拖曳衝刺」：受測者需在4分鐘內，分別以「快跑衝刺」、「負重拖曳」、「側併步」、「負重前進」、「快速衝刺」等6種模式，完成全長達250公尺之測驗；一般部隊合格為3分鐘，特戰部隊則為2分10秒。

第5項「懸垂舉腿」：受測者需在2分鐘內，運用肘、臂、腰之力量，抬起雙膝觸碰肘部；一般部隊合格為1下，特戰部隊則為5下。

第6項「2英里跑步」：受測者需在21分鐘內完成，始可合格；特戰部隊標準為18分鐘。

陸軍司令部推廣美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，...
陸軍司令部推廣美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，特指部成為陸軍試行單位，與傳統三項體能相較，部隊作出「除難度有所提升」等結論。圖為「懸垂舉腿」。圖／特指部臉書粉絲專頁第5項
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陸軍司令部推廣美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，...
陸軍司令部推廣美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，特指部成為陸軍試行單位，與傳統三項體能相較，部隊作出「除難度有所提升」等結論。圖為Ｔ型伏地挺身。圖／特指部臉書粉絲專頁
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陸軍司令部推廣美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，...
陸軍司令部推廣美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，特指部成為陸軍試行單位，與傳統三項體能相較，部隊作出「除難度有所提升」等結論。圖為「硬舉」。圖／特指部臉書粉絲專頁
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陸軍司令部推廣美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，...
陸軍司令部推廣美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，特指部成為陸軍試行單位，與傳統三項體能相較，部隊作出「除難度有所提升」等結論。圖為「負重拖曳衝刺」。圖／特指部臉書粉絲專頁
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陸軍司令部推廣美國陸軍甫於10月達到初始作戰能力（IOC）的「新式戰鬥體適能」，特指部成為陸軍試行單位，與傳統三項體能相較，部隊作出「除難度有所提升」等結論。圖為「硬舉」。圖／特指部臉書粉絲專頁
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陸軍特戰國防部

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