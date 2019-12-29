海軍潛艦救難計畫曝光 不能只靠美軍來援

海軍耗資1200萬元委由美方專業單位來台檢驗海軍「潛艦救難平台」。海軍司令部參謀長敖以智表示，當我國2艘劍龍級和2艘茄比級潛艦「有狀況」時，海軍會啟動「美方那個潛艦救難計畫」。但軍方評估，這項計畫時間與運送有不確定因素，海軍不能完全依賴美軍的救難機制，將藉檢驗計畫建議籌獲DSRV潛艦救難艇。

我方現役負責潛艦救難的兩艘「大湖級救難艦」，分別為大湖號（ARS-552）與大屯號（ARS-556），海軍編列1200萬元委請美方專業單位，針對兩艦形成的救難平台進行檢驗。美方人員前往高雄左營軍港水星碼頭，完成潛艦各接口進行丈量尺寸，同時針對兩艘救難艦相關設備進行檢視，評估海軍潛艦救難機制，計畫由美方提出強化潛艦救難能力、增購DSRV（深潛救難載具、潛艦救援艇）等相關設備的建議。

而針對立委關切這項潛艦救難平台檢驗計畫的方式不明，預算編列是否覈實，海軍參謀長敖以智在立法院表示，這個平台建置最主要是當前我們4艘劍龍級和GUPPY級潛艦如果有狀況的時候，我們會啟動美方那個潛艦救難計畫，相關的裝具結合必須很順遂，所以海軍請美方過來做檢驗，包含了結構檢驗、粗糙度的測量、平台的平整缺陷及環狀的量測等等，都是以技術來實際執行。

據了解，台美雙方曾簽有潛艦救難機制，一旦我方潛艦「出狀況」，美軍將以空運方式將DSRV與操作員，空運小港機場，再由海軍拖板車轉運至水星碼頭邊上大字號救難艦後，出海執行搜救。