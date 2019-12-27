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國軍莒光園地秀F-16V戰力 空軍AIM-9X飛彈首曝光

2019-12-27 15:38聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國防部本周「莒光園地」政治教育播出空軍年度訓練成果回顧，節目中首度披露構改升級後F-16V戰機完整的武器彈藥掛載項目，空軍近年陸續接收的AIM-9X飛彈首度曝光。

節目中由空軍四聯隊于康寧中校介紹指出，F-16V雙座型戰機，全機身有全新匿蹤塗層，能大幅降機身雷達散射截面積RCS值，有如披掛隱形斗蓬，不易受敵達偵獲；機體更換全新重型起落架系；雷達則為AESA相位陣列雷達，在很遠的距離就能完成目標的鎖定及分配，進行飛彈發射；座艙則升級三個IPAD大小的CPD中央顯示面板，結合Link-16戰術資料鏈傳輸系統，協助飛行員在戰場上掌握更多資訊。

節目中同時指出，空軍辦理戰術總驗收天龍操演，提升空軍飛行、防空與憲兵部隊射擊能力，藉由射擊競賽及海空聯合操演；戰機實施空中作戰與對地炸射競賽，防空及憲兵部隊則驗證防空戰技及地面射擊技能。結合海軍戰術總驗收，考驗空援申請及聯合作戰指管流程。

節目進行中，女主持人身後的戰機身影下，AIM-9X飛彈首度曝光。AIM-9X是響尾蛇系列最新型，外型最大特徵，比前一代明顯縮小彈翼，彈翼採鈦金屬材質，使飛彈的空氣阻力更低，速度從原本的2.5馬赫提升到3馬赫。

我國採購AIM-9X Block II型響尾蛇（Sidewinder）飛彈，包括140枚實彈與56枚訓練彈，近年陸續接收，於明年（2019）3月全數交付完畢。空軍換裝F-16V戰機，飛行員能透過AN/APG-83型AESA雷達和聯合頭盔瞄準系統，透過AIM-9X飛彈最新的紅外線影像尋標導引系統，進行大角度偏軸飛行的「後射」攻擊，提昇F-16V戰機戰力。

國防部本周「莒光園地」政治教育播出空軍年度訓練成果回顧，節目中首度披露構改升級後...
國防部本周「莒光園地」政治教育播出空軍年度訓練成果回顧，節目中首度披露構改升級後F-16V戰機完整的武器彈藥掛載項目，空軍近年陸續接收的AIM-9X飛彈(紅箭頭處)首度曝光。圖/擷自莒光園地
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國防部本周「莒光園地」政治教育播出空軍年度訓練成果回顧，節目中首度披露構改升級後...
國防部本周「莒光園地」政治教育播出空軍年度訓練成果回顧，節目中首度披露構改升級後F-16V戰機完整的武器彈藥掛載項目。圖/擷自莒光園地
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空軍飛彈戰機

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