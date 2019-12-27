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海巡研究班測考難度高 得上山不迷路下水能救人

2019-12-27 15:38聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

海洋委員會海巡署今（27）日辦理海巡研究班第18期結訓典禮，學員藉此取得晉升中校指參資歷，海巡軍官不但須完成各式執法與準則筆試外，同時必須通過定向越野與水上救難學程。

海巡研究班第18期33位少校學員經過海巡署教育訓練測考中心為期26週密集訓練，全數通過測考。典禮由海巡署副署長許績陵主持，並授予結訓證書。許績陵勉勵學員未來返回工作崗位，應勇於承擔，接受挑戰，對於部屬嚴管善教，更應陶冶品格，培養官箴，成為受人敬重的領導幹部。

今日結業的桃園查緝隊曾姓少校去（107）年曾破獲二級毒品安非他命66公斤，獲前行政院長賴清德親頒「安居緝毒方案」獎狀。他表示，近年來犯罪手法日新月異，為自我精進，提升案件偵辦技巧，因此報考海巡研究班，經過嚴密訓練，獲得最新的案件偵查知識，讓他對於職涯發展更有自信。

海巡署教育訓練測考中心表示，配合國家海洋政策方針，海巡研究班學程邀請國內外海洋法政、海域情勢、岸海救生救難及海洋保育專家學者，對學員講授海洋污染與保育議題，使之能深度瞭解海洋資源維護工作實況，也首度辦理「海巡職能輔訓-定向越野賽」，藉由動態課程，讓學員在高壓情境下，提升解決問題的能力。學員同時在桃園海湖的救難訓練泳池內，進行拋擲救生圈與拋繩袋訓練，所有人必須穿著操作服「打樁式」下水泅泳，再上岸拋擲救生裝備，模擬海上救生。

海巡研究班第18期33位學員經過海巡署教育訓練測考中心為期26週密集訓練，全數通...
海巡研究班第18期33位學員經過海巡署教育訓練測考中心為期26週密集訓練，全數通過測考。典禮由海巡署副署長許績陵主持，並授予結訓證書。圖/海巡署提供
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海巡研究班第18期33位少校學員經過海巡署教育訓練測考中心為期26週密集訓練，全...
海巡研究班第18期33位少校學員經過海巡署教育訓練測考中心為期26週密集訓練，全數通過測考。圖/海巡署提供
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海巡署教育訓練測考中心首度辦理「海巡職能輔訓-定向越野賽」。圖/海巡署提供
海巡署教育訓練測考中心首度辦理「海巡職能輔訓-定向越野賽」。圖/海巡署提供
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海巡研究班學員在桃園海湖的救難訓練泳池內，進行拋擲救生圈與拋繩袋訓練，所有人必須...
海巡研究班學員在桃園海湖的救難訓練泳池內，進行拋擲救生圈與拋繩袋訓練，所有人必須穿著操作服「打樁式」下水泅泳，再上岸拋擲救生裝備，模擬海上救生。圖/海巡署提供
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海巡署越野

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