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山東艦再穿越台灣海峽 2020台灣或成「火藥桶」？

2019-12-26 20:51德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）法新社在報道這一消息時指出，"山東艦"穿越台灣海峽的時機剛好選在台灣總統大選舉行前夕。明年1月11日，台灣將舉行新一輪總統大選。根據目前的民調結果顯示，民進黨候選人、現任總統蔡英文的支持率高於國民黨候選人韓國瑜。

稍晚些時間，台灣總統府呼籲，維持兩岸、區域間的和平穩定，是兩岸雙方共同的責任與目標，"北京當局應善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻"。

今年12月17日，中國第一艘完全國產的航空母艦，同時也是現役第二艘航母正式交付使用，並宣布正式取名為"中國人民解放軍山東艦"，舷號為"17"。

上個月，當時還尚未正式交付使用的"山東艦"就曾通過台灣海峽。當時中國外交部发言人耿爽在新聞例會上表示，"中國的‌‌艦艇編隊在自己的家門口‌‌進行正常的例行訓練，沒有什麼可值得大驚小怪的"。但當時"山東艦"穿越台灣海峽引起了美國在台協會的擔憂。

台灣外長吳釗燮在Twitter上发布推文稱，北京此舉意欲干預台灣選舉，"但選民絕不接受恐嚇"。

據台灣國防部公布的信息，過去三年間，解放軍航空母艦總共6次穿越台灣海峽。最近的兩次均由"山東艦"完成。一次是從北向南通過，一次是從南向北穿過。

台灣中央社引述熟悉國安人士話稱，中國選在總統大選前2周，讓最新的航空母艦"山東艦"穿越台海，周圍應有多艘作戰艦伴護，艦上並載有多架處於戰備狀態的殲15戰機。這是以"准航母戰斗群"的姿態展示武力，高調提醒國際社會不要輕忽台灣選舉過程中，中國的態度及角色。這位人士還表示，北京此時"大秀軍事肌肉"，也是對台灣選民的一種"威嚇"。

不過幾天前，《環球時報》舉行的2020年年會上，在討論"兩岸大勢：2020統一關鍵節點？"的環節中，國務院台辦原副主任王在希表示，"大陸沒必要太關注台灣選舉誰輸誰贏，因為最終決定兩岸關系走向的是大陸"。他在會上說："用什麼方式來統一，關鍵取決於我們的實力、我們的決心以及各項准備工作是否到位。從宏觀來講，國民黨選勝了，兩岸關系會緩和，但是統一的時間更長。民進黨繼續執政，兩岸關系會緊張，但有可能加速統一的進程。"

還有報道說，解放軍原南京軍區副司令、中將王洪光也在上文提到的年會上表示，他認為台獨勢力已經在台灣佔了多數，統派被邊緣化，且這個趨勢無法逆轉。另外，他認為和統的窗口在台灣已經關閉，大陸民眾與台灣民眾在統獨問題上的意見背向而行，漸行漸遠。

本文章由德國之聲授權提供】

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