中航母航經台海 國安人士：文攻武嚇「內外加壓」

針對中國航空母艦「山東號」於台灣總統大選前夕航經台灣海峽，熟悉國安事務人士表示，這是繼日前國台辦啟動「反《反滲透法》」鬥爭的文攻後，新一階段的武嚇作法。中國自製航母山東號今天通過台灣海峽，顯示北京在選前敏感時刻，正透過「內外雙重加壓」動作，升高「介選」（介入選舉）態勢。

這位人士指出，總統大選前兩周，中國最新的航空母艦山東號穿越台海，周圍應有多艘作戰艦伴護，艦上並載有多架處於戰備狀態的殲15戰機。這個動作的目的，就是在以「準航母戰鬥群」的姿態展示武力，提醒包括國際社會、區域各方不要輕忽台灣選舉過程中，中國的態度及角色，同時也藉著大秀軍事肌肉，對台灣的中間選民進行威嚇。

這位人士說，除了外部軍事施壓，近日北京也開始啟動台灣內部親中勢力的強力動員，大動作反對「反滲透法」，試圖在台灣總統大選的最後階段，重新集結陷於分裂的親中勢力，「框住」也避免未來中國對台統戰滲透空間遭到大幅壓縮。

這位人士表示，北京清楚知道加壓的後果，將是利弊互現，但此刻中方更在意的是，倘若親中力量在選舉中受到重挫，形同中國國家主席習近平提出，即將屆滿一周年「一國兩制台灣方案」正式遭到台灣民意否決。此顧慮讓北京決定在選前出手，一來對內有所交代，二來避免選舉結果完全背離期待。