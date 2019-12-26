衡山指揮所將分階段整建機敏訊息 意外被射擊通報披露

國軍位於大直要塞區的聯合作戰指揮中心「衡山指揮所」，因應共軍頻繁實施「遠海長航」，狀況提升，過去即傳稱將進行整建，但始終未見公開預算項目中。不過軍方竟在「射擊通報」中，披露衡指所將整建的機敏訊息。

陸軍裝甲部隊下月將在湖口地區進行地面武器射擊，依慣例主行射擊通報公告，通報附件內容明載射擊時段與地點，但尋常的射擊通報，附件檔名竟然是「衡山指揮所第一階段整建工程經費需求協調會主席指(裁)示事項分辦表」。附件名稱雖然是衡指所整建訊息，但內容均為射擊通報相關。

衡指所將更新光纖網路傳輸系統，但公開預算並未見整建經費，整建顯然仍在規劃中或列於機密預算。過去曾傳因共軍頻繁實施「遠海長航」，軍政重要首長進入衡指所坐鎮下達指令的頻率增加，指揮所內空間狹窄、設施老舊，考量戰備等級提升及突發狀況，擬在衡指所內整建「長官駐點督導室」。