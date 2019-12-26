飛鼠1號火箭彈道高度300公里 未來軍力潛力曝光

晉陞太空科技公司爭取在明日（27日）在台東南田發射「飛鼠一號（HAPITH-I）」探空火箭，這項任務射擊通報中明載，最大彈道高度達到300公里。有軍事專家今天表示，飛鼠一號只是原型測試載具，該公司宣稱計畫明年（2020）發射的「飛鼠五號」，在軍事技術潛力發展上，有效地對地射程可能將達到2400公里。

台東今天其實頻繁射擊探空火箭，成功大學航空太空科技研究中心曾在4月及6月自屏東牡丹鄉牡丹灣沿岸，發射1500公斤推力等級的混合式火箭，當時發射高度達32公里，並經空軍作戰指揮部審查同意。

晉陞太空中心多功能探空火箭實驗，原規劃明日（27）上午6點至7點20分自台東南田發射「飛鼠一號」(HAPITH I) 火箭。檢視其向海巡署、漁業署發出的射擊通報顯示，火箭最大彈道高度標示為300公里，最小半徑則為10公里。這項射擊業向民航局、空軍作戰指揮部與航港局東部航務中心與國家太空中心通報。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，根據之前媒體的報導，「飛鼠一號」長10公尺，直徑1.5公尺，發射重量約3噸。如果此次試射的「飛鼠一號」(HAPITH I) 火箭最大彈道高度為200-300公里，那麼理論上的彈道射程應該在800-1200公里之譜。

他進一步稱，「飛鼠一號」顯然只是原型測試載具而已，比起未來商業營運的構型來要小不少。「根據公開資料」，該公司計劃明 (2020) 年底發射的「飛鼠五號」 (HAPITH V) 三節式火箭將全長20公尺，直徑2.2公尺，最大酬載390公斤，火箭第一節推升段推力達14萬6千餘磅，第二節推力將近1萬8千磅，第三節約2200磅。晉陞宣稱該火箭最大彈道高度可達600-700公里，因此以簡單計算推測，「飛鼠五號」以此檔次酬載時的有效地對地射程，當可達2400公里上下！