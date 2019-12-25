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20位將領晉升 蔡總統：守護中華民國 不靠妥協靠國防

2019-12-25 00:06聯合報 記者程嘉文／台北報導

國防部昨天舉辦將官晉任儀式，蔡英文總統（中）表示，守護中華民國是靠堅實國防，政府...
國防部昨天舉辦將官晉任儀式，蔡英文總統（中）表示，守護中華民國是靠堅實國防，政府說到做到。 記者曾原信／攝影
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國防部昨舉行一○九年度陸海空三軍將官晉任典禮，這是蔡英文總統本屆任期內最後一次主持將領晉升。蔡總統指出，守護中華民國從來不是靠妥協，而是靠堅實國防撐起安全，政府在過去三年多說到做到，用具體行動展現守護國家的決心。

受到軍官配合年改延長服役期限的影響，本次將領晉任人數仍然偏少，共有五位新科中將與十五位新科少將，只略多於半年前創下歷史新低的十九人。

蔡總統表示，中共持續透過外交脅迫、軍事威脅、政治滲透等方式打壓台灣，企圖分化國人、打擊士氣跟弱化台灣主權，對此更要團結一致，表達「國土主權、寸步不讓；民主自由，堅守不退」決心，守護中華民國從來不是靠妥協，而是靠堅實的國防，大家都是撐起安全不可或缺的一分子。

蔡總統在軍中致詞時仍然使用「中共」，而非她在其他場合的發言，直接以「中國」稱呼對岸。

總統指出，這三年多來，政府用最具體的行動展現她和大家一起守護國家的決心，不僅加速推動營舍整建，也建立長留久用的制度，更積極更新國軍個人裝備、加強單兵戰力；推動國機國造、國艦國造也有初步成果，甚至購買F-16戰機、M1A2T戰車，也是說到做到。

本次晉任將領中，馬防部政戰主任唐明德少將，原任國防部財務中心政戰主任，由於極少有人由此職務升少將，被視為爆冷門，還有流言指稱，他是南部某民進黨立委向國防部強力推薦促成。唐明德昨受訪表示，相關說法是子虛烏有。

國防部中華民國中共蔡英文

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