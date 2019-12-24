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陸軍特戰首度披露「美陸軍6項戰鬥體適能」訓練

2019-12-24 16:34聯合報 記者洪哲政／即時報導

陸軍特戰指揮部透過臉書貼文表示，今（23）日在桃園武漢營區舉辦2019「ACFT...
陸軍特戰指揮部透過臉書貼文表示，今（23）日在桃園武漢營區舉辦2019「ACFT六項體能競賽」，首度披露陸軍自美方引進的「美陸軍6項戰鬥體適能」訓練。圖／特戰指揮部臉書粉絲專頁
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陸軍特戰指揮部今天透過臉書貼文表示，今（23）日在桃園武漢營區舉辦2019「ACFT六項體能競賽」。首度披露陸軍自美方引進的「美陸軍6項戰鬥體適能」訓練。

特指部表示，為提升我特戰官兵作戰能力，特別引進「美陸軍6項戰鬥體適能」訓練，包括硬舉、T型伏地挺身、懸垂舉腿、站姿力量投擲、負重拖曳衝刺及2英哩跑步等6項測驗。今日在武漢營區舉辦競賽。

特指部表示，競賽在特指部指揮官郭俊德下達安全提示後展開，參加鑑測男性官兵達六項平均90分以上的有35人，女性官兵70分以上則有8人。

郭俊德指出，6項新式體適能為美陸軍試行項目，並將於明年開始實施。國軍目前也在陸軍司令部推廣下，逐步開始訓練，特指部為陸軍試行單位，規劃於每日體能活動中進行訓練。

美陸軍新式戰鬥體適能介紹：

「硬舉」：受測者可依自身能力，在5分鐘內選擇不同重量之槓片，進行3次相同重量硬舉。過程中共可執行3次測驗，每次測驗間隔休息2分鐘，分數以最高重量計算；一般部隊合格為64公斤，特戰部隊則為90公斤。

「站姿力量投擲」：受測者必須在3分鐘內，將重達4.6公斤的藥球向後拋擲2次，取距離較遠成績計分，一般部隊合格為4.5公尺，特戰部隊則為8公尺。

「T型伏地挺身」：受測者在2分鐘內，以俯臥姿勢進行傳統伏地挺身，但在每次完成伏地挺身後，須將雙手向外攤開，再回到原本伏地挺身姿態；一般部隊合格為10下，特戰部隊則為30下。

「負重拖曳衝刺」：受測者需在4分鐘內，分別以「快跑衝刺」、「負重拖曳」、「側併步」、「負重前進」、「快速衝刺」等6種模式，完成全長達250公尺之測驗；一般部隊合格為3分鐘，特戰部隊則為2分10秒。

「懸垂舉腿」：受測者需在2分鐘內，運用肘、臂、腰之力量，抬起雙膝觸碰肘部；一般部隊合格為1下，特戰部隊則為5下。

「2英里跑步」：受測者需在21分鐘內完成，始可合格；特戰部隊標準為18分鐘。

特戰陸軍國軍

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