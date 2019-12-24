親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳師孟惹怒法界
交通建設拚通車
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
挺韓罷韓都上街
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

當背後槍聲響起：「作秀才能升官」的警界歪風幾時休？

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

嚴德發：國軍召募已達年度設定目標

2019-12-24 12:05聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部嚴德發上午表示，今年在各級部隊共同努力之下，成功吸引優秀青年投身軍旅，國軍召募已達到年度所設定的招募目標。

國防部上午舉行中華民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。嚴德發向晉任人員致詞表示， 「將軍」是一個非常榮耀的稱謂，代表個人的品德操守、學識才能以及過去的工作表現，都值得委以重任並成為表率，才會擁有軍階中象徵最高榮耀的將星。

嚴德發表示，在月初的國防部年終工作檢討會上，他個人也明確表示：「只要敵情威脅存在，國軍的戰訓永無止盡。」近年來，中共肆意破壞台海和平跟區域穩定。我們始終抱持 「不求戰、但不畏戰」的理念，透過更嚴格的訓練，增強整體國防實力。

他引用麥克阿瑟將軍：「沒有必勝的信念，戰爭必敗無疑」的名言說，正因為勝利是我們唯一的目標，今年秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」的原則，以仿真實戰的方式，共同完成了多項重要的演訓任務，我們今年不論是漢光演習、精準飛彈射擊、以及反登陸作戰等等操演，國軍官兵把平日精實訓練的成果，忠實的呈現在國人的面前。在在都展現出國軍具備能戰、敢戰、勝戰的堅實戰力，更證明絕對有信心、有能力因應複雜的區域情勢，貫徹三軍統帥蔡總統「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」的指示。

嚴德發以「落實精兵政策 提升整體戰力」勉勵晉升將領，強調今年在各級部隊共同努力之下，陸續推動「優化官兵照顧」、「提升福利待遇」、「多元招募管道」及「提升軍人形象」等各項措施，成功吸引優秀青年投身軍旅，已達到年度所設定的招募目標。

國防部上午舉行中華民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，計有陸軍司令...
國防部上午舉行中華民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，計有陸軍司令部政戰主任楊安等20人晉升中、少將。記者洪哲政/攝影
分享
國防部長嚴德發（左）上午表示，今年在各級部隊共同努力之下，成功吸引優秀青年投身軍...
國防部長嚴德發（左）上午表示，今年在各級部隊共同努力之下，成功吸引優秀青年投身軍旅，召募已達到年度所設定的招募目標。記者洪哲政/攝影
分享
國防部上午舉行中華民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，計有陸軍司令...
國防部上午舉行中華民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，計有陸軍司令部政戰主任楊安等20人晉升中、少將。圖為晉任少將的陸軍航特部政戰主任王俊傑。記者洪哲政/攝影
分享

嚴德發國軍國防部

延伸閱讀

面對中共威脅 蔡英文：守護中華民國不是靠妥協

漢翔全方位解密F-16構改線細節 明與洛馬簽...

影／國軍工作檢討會 嚴德發：中華民國面對敵情...

政戰將級人事異動秒曝光 傳國防部長震怒交查洩...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

澄清關說傳聞 國防部安排馬防部政戰主任唐明德上火線

2019-12-24 11:44

國防部戰情中心主任魏兆麟晉任少將 雙姝都是網球好手

2019-12-24 11:29

面對中共威脅 蔡英文：守護中華民國不是靠妥協

2019-12-24 10:42

消失的戰艦！三進台灣海峽 美艦冠軍為何名字都是謎？

2019-12-24 08:00

總統大選前國軍將領晉升 蔡總統24日親致詞慰勉

2019-12-23 12:31

「經濟能源」當道 國軍也採購特斯拉電動車

2019-12-23 11:02

三軍肉搏戰年頭打到年尾 導火線竟是薄薄這一本…

2019-12-23 08:00

國防安全研究院判斷 共軍2030年將有四支航艦戰鬥群

2019-12-22 19:58

海巡採購3特戰突擊艇 鎖定國內船廠產品

2019-12-22 13:26

國艦國造招標 海軍4.5億預算添18突擊艇、裝備

2019-12-22 13:22

台美建構「合成化戰區作戰研究模式」美欲漲價我不從

2019-12-22 11:41

機動防空飛彈專用 專案食勤車廂讓空軍野外能開伙

2019-12-22 11:17

國艦國造快艇熱！軍警海上特勤隊瘋買特戰突擊艇

2019-12-22 11:07

台美軍售案總金額2,900億元 進入執行階段

2019-12-22 00:54

台海當面戰機比2:1 F-16V可有效牽制共軍航艦

2019-12-21 16:58

川普簽署明年度國防授權法 總統府「誠摯感謝」

2019-12-21 14:38
看更多

熱門文章

韓國瑜抱哭女嬰 父親手稿聲明曝光

2019-12-23 14:20

【重磅快評】韓國瑜抱哭女嬰 竟是賴清德為綠營止血

2019-12-23 17:15

李嗣涔哽咽：國家退步了 30年前冀望的中華民國哪去了？

2019-12-23 19:50

消失的戰艦！三進台灣海峽 美艦冠軍為何名字都是謎？

2019-12-24 08:00

女兒被抱大哭影響韓國瑜選情？ 女嬰父：很抱歉

2019-12-23 19:07

南迴改今天風光通車 村長火大：政治操作犧牲服務品質

2019-12-23 20:34

南迴改昨傍晚開放通行引車潮 夜間車燈光影如金龍盤繞

2019-12-24 00:51

影／南迴改今通車他們不開心 重機族抗議禁行兩輪

2019-12-23 17:07

韓國瑜抱嬰該死？羅智強貼照：蔡英文親小孩就好棒棒？

2019-12-23 14:35

環狀線年底確定無法通車 交部：按程序、沒有拖

2019-12-23 20:21

放韓國瑜親童與病童照被質疑 姜冠宇：覺得有點害怕

2019-12-23 15:02

邱毅打蔡英文博士學位：星期日老師去做禮拜怎麼口試？

2019-12-24 10:35

拚空戰！罷韓遊行聲量占上風 10萬多筆勝挺韓

2019-12-23 16:38

強抱嬰兒惹怒其母？韓競辦：媽媽親自抱給韓國瑜

2019-12-23 13:12

約詢惹怒1406人 67%法官連署反陳師孟

2019-12-24 00:25

陳師孟稱死豬不怕開水燙 柯文哲諷：可是死豬不會動

2019-12-24 10:12

國民政府在大陸失敗 郝柏村：蔣中正最對不起的人是他們

2019-12-24 09:07

韓國瑜抱女嬰惹議 韓陣營與三立電視將互告

2019-12-23 19:20

美眾議員提案 要求AIT處長任命需經參院同意

2019-12-24 01:53

醫師衛教勿親嬰兒恐挨告？ 姜冠宇強調未針對個人

2019-12-23 16:26

郭台銘退出大選：真心後悔當初沒有堅持下去

2019-12-23 21:21

約詢法官惹議 陳師孟自嘲：死豬不怕開水燙

2019-12-24 00:11

被問韓國瑜抱嬰紛擾 賴清德尷尬回：這會有什麼問題嗎？

2019-12-23 15:13

新聞眼／通車政治學 交通專業丟一邊？

2019-12-24 00:23

台鐵潮州-枋寮電氣化通車！環島鐵路網僅剩最後一哩路

2019-12-23 14:14

2020激戰 柯文哲今在臉書向民眾說出「內心話」

2019-12-23 22:36

【重磅快評】抱哭女嬰 賴清德總算幫韓國瑜說句人性話

2019-12-24 09:18

絕非辦藍不辦綠 陳師孟點名前監委李復甸該打一百大板

2019-12-23 16:16

影／王金平歸隊挺韓國瑜 宋楚瑜：藍營內部比王想得複雜

2019-12-23 15:40

永齡基金會執行長劉宥彤笑談郭台銘 笑稱「有點中二」

2019-12-23 20:47

原民牧師在安全名單邊緣？包正豪嘆：民進黨不能不騙嗎

2019-12-24 08:40

一生照拂兒童文學 林良96歲辭世

2019-12-24 00:06

蘇揆1日拚2通車 藍譏「割稻尾」

2019-12-24 00:29

這家人為了南迴…工程夫妻檔 住工地6年

2019-12-24 00:14

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 管碧玲：韓蔡是傳統現代對照

2019-12-23 13:12

新聞眼／別人赴陸是「賣台」民進黨卻是「交流」 雙重標準的假民主真獨裁

2019-12-24 00:32

交通部28日訂環狀線履勘日 確定無法年底通車

2019-12-23 19:29

郭台銘：真心後悔退選 明年選舉不會當旁觀者

2019-12-24 00:27

南迴改今天風光通車 隧道名稱爭議仍搞不定

2019-12-23 16:39

力拚2024？郭台銘：如果中華民國需要 我永遠都在

2019-12-23 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top