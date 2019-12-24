嚴德發：國軍召募已達年度設定目標

國防部長嚴德發上午表示，今年在各級部隊共同努力之下，成功吸引優秀青年投身軍旅，國軍召募已達到年度所設定的招募目標。

國防部上午舉行中華民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。嚴德發向晉任人員致詞表示， 「將軍」是一個非常榮耀的稱謂，代表個人的品德操守、學識才能以及過去的工作表現，都值得委以重任並成為表率，才會擁有軍階中象徵最高榮耀的將星。

嚴德發表示，在月初的國防部年終工作檢討會上，他個人也明確表示：「只要敵情威脅存在，國軍的戰訓永無止盡。」近年來，中共肆意破壞台海和平跟區域穩定。我們始終抱持 「不求戰、但不畏戰」的理念，透過更嚴格的訓練，增強整體國防實力。

他引用麥克阿瑟將軍：「沒有必勝的信念，戰爭必敗無疑」的名言說，正因為勝利是我們唯一的目標，今年秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」的原則，以仿真實戰的方式，共同完成了多項重要的演訓任務，我們今年不論是漢光演習、精準飛彈射擊、以及反登陸作戰等等操演，國軍官兵把平日精實訓練的成果，忠實的呈現在國人的面前。在在都展現出國軍具備能戰、敢戰、勝戰的堅實戰力，更證明絕對有信心、有能力因應複雜的區域情勢，貫徹三軍統帥蔡總統「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」的指示。