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面對中共威脅 蔡英文：守護中華民國不是靠妥協

2019-12-24 10:42聯合報 記者洪哲政／即時報導

蔡英文總統上午向軍方表示，中國持續透過外交脅迫、軍事威脅、政治滲透等方式打壓台灣，企圖分化國人、打擊士氣弱化台灣民主，而守護中華民國從來不是靠妥協，而是靠堅實國防。

國防部上午舉行中華民國109年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，由國防部長嚴德發主持，有20人晉升中、少將。

蔡總統向晉任將官致詞表示，中國持續透過外交脅迫、軍事威脅、政治滲透等方式打壓台灣，企圖分化國人、打擊士氣跟弱化台灣主權，對此更要團結一致，表達「國土主權、寸步不讓；民主自由，堅守不退」的決心，因為守護中華民國從來不是靠妥協，而是靠堅實的國防，大家都是撐起安全不可或缺的一份子。

蔡總統指出，這三年多來，政府用最具體的行動展現出她和各位一起守護國家的決心，不僅加速推動營舍整建，也建立長留久用的制度，讓官兵沒有後顧之憂，更積極加強國軍個裝、加強單兵戰力，此外，推動國機國造、國艦國造也有初步成果，甚至購買F-16V（Block70）、M1A2T戰車，也是說到做到。

蔡總統說，面對複雜國際情勢，除了提升硬體戰力，軍事事務的革新也很重要，希望以創新思維發展不對稱作戰，為軍事革新奠定成功基礎，只要團結一心、持續努力，國軍一定能深獲國人信賴，成為強而有力的鋼鐵勁旅。

國防部長嚴德發致詞時也表示，蔡總統在今年6月見美國退役空軍上將萊斯時表示：「和平所仰賴的，就是堅實的國防，國防自主是我們不變的決心。」近年政府積極推動「國機國造」、「國艦國造」及其他先進武器研製等國防自主專案，都繳出一張亮眼的成績單。國防自主的效益，不僅能厚植自我防衛的力量，透過產學合作，更有助於促進國內科技發展、提升工業產能以及振興民生經濟，這是國防自主福國利民正面。

蔡英文總統上午表示，守護中華民國從來不是靠妥協，而是靠堅實國防。記者洪哲政/攝影
蔡英文總統上午表示，守護中華民國從來不是靠妥協，而是靠堅實國防。記者洪哲政/攝影
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中華民國國防部空軍蔡英文

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