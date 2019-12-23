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「經濟能源」當道 國軍也採購特斯拉電動車

2019-12-23 11:02聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

以軍方決標的159萬元左右的價格，特斯拉官網標價155萬9000元的特斯拉MOD...
以軍方決標的159萬元左右的價格，特斯拉官網標價155萬9000元的特斯拉MOD3 Standard Range Plus車型，最接近軍方決標價，此型車續航里程達到409公里，最高時速可達每小時225公里，從零加速到100公里，僅須5.6秒。圖/台灣特斯拉官網
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國防部承行政院要求「推展經濟能源政策」政策，要求各軍種國軍行政用車開始採用電動汽車，同時在營區內建設充電基樁。上（11）月起包括國防部軍備局209廠、電訊發展室、國防大學與憲兵指揮部，共計招標採購5輛電動車，相關標案均由台灣特斯拉公司得標，標案內容包含充電基樁工程，每輛車約159萬元左右。特斯拉開始跨足軍車市場。國軍官兵駕駛特斯拉跑車，要開始適應自動輔助駕駛等先進功能。

全球電動車需求穩定成長，電動車已成為車輛產業未來發展重點。國際車廠包括 Tesla 特斯拉、Toyota 豐田、Nissan 日產、BMW 寶馬、BYD 比亞迪等，都推出多款電動車搶市。但國防部相關電動車標案，目前均只台灣特斯拉一家投標，並順利得標。

自11月起，軍備局209廠16日以159萬零516元決標，採購1輛電動公務車；國防部電訊發展室18日也決標採購1輛，以149萬零1000元決標；國防大學則在本月16日決標以150萬元採購1輛；憲兵指揮部今天（23）也發布，以318萬5746元預算金額，決標採購兩輛電動車與充電基樁。相關標案投標廠商僅有一家，均由台灣特斯拉公司得標，原產地美國的特斯拉電動車，預估本月底前就能送抵相關單位，安裝好充電樁開始服勤。

最新採購兩輛特斯拉電動車的憲兵指揮部上午表示，此案承行政院「推展經濟能源政策」進行採購，兩輛特斯拉電動車將部署在憲指部直屬連隊，作為行政用車。

特斯拉電動車雖然原產美國，但其動力系統7成是由中鋼等台廠擔綱，分別在材料、螺栓、馬達、動力傳送等關鍵地位扮演重要角色。而特斯拉具備Autopilot自動輔助駕駛、自動輔助轉向等先進功能，都是國軍軍車未曾出現過的性能。而以軍方決標的159萬元左右的價格，特斯拉官網標價155萬9000元的特斯拉MOD3 Standard Range Plus車型，最接近軍方決標價，此型車續航里程達到409公里，最高時速可達每小時225公里，從零加速到100公里，僅須5.6秒。

上（11）月起包括國防部軍備局209廠、電訊發展室、國防大學與憲兵指揮部，共計招...
上（11）月起包括國防部軍備局209廠、電訊發展室、國防大學與憲兵指揮部，共計招標採購6輛電動車，相關標案均由台灣特斯拉公司得標，標案內容包含充電基樁工程，每輛車約159萬元左右。圖/擷自政府採購網站
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特斯拉國防部國軍

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