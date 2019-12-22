國防安全研究院判斷 共軍2030年將有四艘航艦

中國大陸自製的新航艦，11月17日由北向南通過台灣海峽，上周二（17日）在海南島三亞交船給中共海軍，典禮由習近平主持，正式命名為「山東」艦。而在本月初，國防部出資的智庫「國防安全研究院」在今年度的「2019中共政軍發展評估報告」中，預估到2030年，中共海軍將勇有四支航艦戰鬥群。報告也認為，中共在南海諸島進行填海造陸、興建機場、部署飛彈等軍事化措施，目的是未來如果兩岸開戰，共軍不必擔心美軍通過南海，從背後實施反擊，因此攻打台灣風險正在提高。

國防安全研究院於本月六日發表3部今年度分析報告，主題分別為「國防科技趨勢」、「中共政軍發展」、「印太區域安全」。在中共政軍發展報告中，認為台灣位居第一島鏈的關鍵位置，若能取得台灣東部港口，中國大陸就能一勞永逸突破第一島鏈進入太平洋。報告引述美國國際評估與戰略中心（International Assessment and Strategy Center）亞洲軍事事務資深研究員費學禮（Rick Fisher）看法，認為占領台灣將是中國對外擴張需要走出的關鍵一步。

國防院報告認為，中共海軍計畫在2030年擁有4個航艦戰鬥群，後兩艘將使用彈射方式起飛艦載機，而非前兩艘的滑躍方式，使得艦載機可以搭載更多的油料與彈藥，戰力增強。