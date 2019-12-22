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台美建構「合成化戰區作戰研究模式」美欲漲價我不從

2019-12-22 11:41聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

台美合作建構「合成化戰區作戰研究模式」，可模擬各項戰況的指揮管制，我國是美軍以外最大使用國，以5年一期與美方簽約。但立法院發現明年起109-113年美方計畫漲價，因此決議減列預算，要求國防部必須守住底限。

美國開發的合成化戰區作戰研究模式（Synthetic Theater Operation Research Model，STORM）是戰區層級模擬系統，可模擬空對空、地對空、海上作戰、地面作戰，及後勤、指管、情監偵等重要作戰行動，較新的STORM2.7版已能模擬空對地網路武器運用。這項系統除美國使用者外，還包含英國、土耳其與我國等少數非美國的系統使用者，而我國因使用規模較大，對系統功能的熟稔度較高，系統運用能力最完整。

國防部整合評估司是自104至108年自美引進合成化戰區作戰研究模式，辦理建軍規劃、國防評估等模擬與研析，合約金額約為2745萬元；現欲與美方另議109-113年的新約，合約金額調整至3519萬7000元，較前約增加774萬7000元。

立法院認為，美方曾在近5年內依我方的要求多次進行改版並增加功能，但美方也將這項改版成果與增加功能普及於該系統其他使用國，並非由我方獨享，立法院認為漲價沒有理由，因此提議此案109年預算減列100萬元，並附帶要求如與美方簽署109-113年新約，其合約總價不得超過104-108年前約金額。

國防部。聯合報系資料照
國防部。聯合報系資料照
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立法院漲價國防部

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